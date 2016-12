MUSIC QUIZ/ Seconda puntata: diretta e concorrenti. Quale squadra vincerà? Ospiti Luca Ward e Ricchi e Poveri (oggi, 23 dicembre 2016)

MUSIC QUIZ, SECONDA PUNTATA: DIRETTA E CONCORRENTI, TORNA IL QUIZ MUSICALE GUIDATO DA AMADEUS SU RAI 1 (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Amadeus è pronto a tornare in scena oggi, venerdì 23 dicembre 2016, con il secondo appuntamento insieme a Music Quiz, il gioco musicale che ha debuttato la settimana scorsa con le prime sfide. L’obiettivo finale dei concorrenti è quello di indovinare il nome dell’artista che canta un determinato brano, che non viene sempre fatto ascoltare normalmente, ma viene proposto accompagnato da strumenti particolari, cantato da bambini o con altri stranissime modalità, che ne rendono più difficile l’interpretazione. L’esordio sul piccolo schermo del primo canale nazionale, la settimana scorsa, aveva toccato uno share pari al 17.8%, con 3 milioni e 754mila spettatori al seguito: numeri davvero buoni per il conduttore e per il programma. Anche più tardi il successo verrà riconfermato? Andiamo a scoprire chi saranno i concorrenti vip che andranno in scena più tardi, mettendo in campo tutte le loro conoscenze e abilità in campo musicale.

MUSIC QUIZ, SECONDA PUNTATA: DIRETTA, I CONCORRENTI DELLA SERATA, QUALE SQUADRA VINCERÀ? (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Come la settimana scorsa, a Music Quiz, i concorrenti saranno divisi in due squadre: stasera, venerdì 23 dicembre 2016, andrà in scena il secondo appuntamento e tra i nomi annunciati spicca certamente quello di Maria Grazia Cuccinotta, amatissima attrice, rimasta lontana dal piccolo schermo per un po’. Insieme a lei ci saranno anche Lorella Cuccarini - sbarcata di recente su Rai 1 insieme ad Heather Parisi nello spettacolo Nemicamatissima - e anche l’attore Massimo Ghini, volto delle recenti fiction Catturandi - Nel nome del padre e Matrimoni e altre follie. Amadeus san pronto ad accogliere in studio anche tutta l’inesauribile simpatia di Sergio Friscia (spesso suo ospite anche a Stasera tutto è possibile), la freschezza del conduttore Nicola Savino e il talento di Valentina Corti. Per concludere, in gara a Music Quiz, ci saranno anche Massimo Ciavarro e Michela Andreozzi. Quale squadra riuscirà a portare a casa la vittoria?

MUSIC QUIZ, SECONDA PUNTATA: DIRETTA, GLI OSPITI DI AMADEUS (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Secondo appuntamento sul piccolo schermo di Rai 1 con Music Quiz, la gara tutta dedicata alla musica guidata da Amadeus che vede fronteggiarsi du squadre composte da quattro vip ciascuna. Proprio come è successo la settimana scorsa, Music Quiz è pronto ad accogliere anche due ospiti molto speciali: il primo, che torna dopo la serata d’esordio, è proprio l’attore Luca Ward, molto amato per il suo ruolo all’interno della fiction La tre rose di Eva, e non solo. Ci saranno poi i Ricchi e Poveri, che andranno invece in scena interpretando alcuni classici di altri cantanti. Toccherà a loro il compito di facilitare (o complicare) l’ascolto ai concorrenti in gara? Staremo a vedere! Appuntamento alle 21.25 su Rai 1.

