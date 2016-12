Oroscopo / Oggi 23 dicembre 2016, Paolo Fox le previsioni: Natale a rischio per i Toro. Gemelli, Cancro e gli altri segni

OROSCOPO DI PAOLO FOX, ARIETE E TORO: PREVISIONI DI OGGI 23 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - L’oroscopo di Paolo Fox ci dice che l’Ariete non deve fare troppe cose dopo una giornata stancante. Come ha ricordato ieri l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele, i nati sotto questo segno vorrebbero in teoria vivere tranquilli ma poi in pratica non si risparmiano mai: “Quando c’è da discutere delle situazioni o da portare avanti delle situazioni è sempre in prima linea e spesso si fa carico di responsabilità non sue. Chi lavora in un ufficio vuole in qualche modo primeggiare e si carica di grandi responsabilità per poi domandarsi chi glielo faccia fare”. Nuove emozioni sono in arrivo in amore entro la fine del mese. TORO - Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il Toro è reduce da una giornata forte. Sabato e Domenica saranno invece delle giornate un po’ pesanti, come ha sottolineato ieri l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Nelle giornate di Natale sarebbe importante staccare la spina ed evitare complicazioni”. In particolare chi non ha un amore stabile, tra sabato e domenica dovrà fare attenzione per evitare eventuali disguidi. Il fine settimana è da tenere sotto controllo anche per quanto riguarda la forma fisica.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, GEMELLI E CANCRO: PREVISIONI DI OGGI 23 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - I Gemelli hanno un oroscopo buono secondo Paolo Fox e sconfiggeranno le perplessità di inizio settimana. Saturno si esprime in modo diverso, come ha ricordato ieri l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “C’è un rallentamento nelle questioni di lavoro, potrebbe esserci un problema in amore o se arrivato in ritardo a fare delle cose rispetto alla tabella di marcia. In generale, i Gemelli dovranno recuperare. CANCRO - Il Cancro conclude l’anno come sempre in maniera riflessiva ma quest’anno l’oroscopo di Paolo Fox ci dice che che Giove dissonante è pronto a metterci lo zampino. potrebbe quindi crearsi qualche tensione in più, come ha sottolineato ieri l’astrologo nel suo intervento sulle frequenze di LatteMiele: “Proprio a Natale può arrivare un piccolo regalo ma anche qualche emozione strana. È importante tenersi lontani da tutte quelle situazioni che possono generare caos”. Sul lavoro c’è chi si aspetta dei miglioramenti che però per ora non sono attuabili: “C’è qualcosa che vorresti fare ma non puoi fare”. In amore i Cancro devono seguire la regola biblica di non desiderare la donna, o l’uomo, d’altri.

