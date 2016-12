RAPUNZEL - L'INTRECCIO DELLA TORRE/ Su Rai 2 il film con Mandy Moore, Zachary Levi, alla regia Nathan Greno (oggi, 23 dicembre 2016)

RAPUNZEL - L'INTRECCO DELLA TORRE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 23 DICEBRE 2016: IL CAST - Rapunzel - L'intreccio della torre, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 22 dicembre 2016 alle ore 21.10. Una pellicola d'animazione prodotta realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2010 con una durata pari a circa 1 ora e 40 minuti diretta dal regista Nathan Greno con la collaborazione di Byron Howard. Nella versione originale ci sono le voci di alcuni famosi attori americani come Mandy Moore, Zachary Levi, Ron Perlmann e Donna Murphy mentre nella versione italiana spicca l’inconfondibile timbro vocale di Laura Chiatti, Giampaolo Morelli, Pino Insegno, Mario Biondi e Massimiliano Alti. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

RAPUNZEL - L'INTRECCO DELLA TORRE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 23 DICEBRE 2016: LA TRAMA - Il film narra l’avventura storia di una principessa di nome Rapunzel. Rapunzel è molto giovane ed è anche una bellissima ragazza dotata di straordinari capelli lunghi che hanno poteri magici. La giovane principessa vive in un regno molto bello e tranquillo ma purtroppo per lei la sorte è stata crudele. Rapunzel infatti è costretta a vivere all’interno di una torre essendo stata imprigionata dal girono della sua nascita. Questa situazione non sta più bene alla giovane principessa Rapunzel la quale viene a sapere dell’arrivo, all’interno del regno, di un bandito di nome Flynn Rider, il quale non solo è il più ricercato di tutti i tempi ma è anche un ragazzo molto affascinante e bello. Decide allora di stringere un accordo segreto proprio con il bandito con la speranza di poter finalmente uscire da quella che ritiene una vera e propria gabbia. Da questo momento inizia per la bella Rapunzel e per Flynn una avventurosa complicità, in fuga per la libertà con l’aiuto anche di un cavallo poliziotto nonché di un camaleonte molto protettivo nei confronti della giovane principessa. Ad aiutare l’improbabile coppia ci sarà anche una particolare banda di uomini alquanto strani e particolari. Il bandito Flynn Rider riesce grazie alla sua bella presenza e alla sua caratteristica parlantina ad ottenere tutto ciò che desidera, l’uomo inoltre è anche sempre accompagnato da una buona dose di fortuna che le ha dato una vita abbastanza facile. Tuttavia però le cose all’improvviso sembrano andare in maniera differente da come lui era sempre stato abituato. Infatti proprio quando il bandito Flynn trova rifugio all’interno della misteriosa torre, la fortuna non lo assiste più. L’uomo quindi viene preso in ostaggio dalla bella e bizzarra principessa Rapunzel che dapprima lo mette fuori combattimento e poi lo lega e lo prende il ostaggio.

