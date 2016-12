SANREMO 2017 / Festival, Nuove proposte e Big: Marco Masini il favorito dai bookmaker per la vittoria (oggi, 23 dicembre 2016)

SANREMO 2017, NEWS: MARCO MASINI IL PREFERITO DAI BOOKMAKER (FESTIVAL, 23 DICEMBRE 2016) - Cresce l'attesa per il Festival di Sanremo 2017, soprattutto per ascoltare le canzoni in gara e scoprire chi vincerà la sessantasettesima edizione condotta da Carlo Conti. Uno dei big in gara sarà Marco Masini, che proporrà il brano 'Spostato di un secondo' scritto dallo stesso Masini, Zibba e Diego Calvetti e prodotto da quest'ultimo. Il brano verrà inserito nel cd di inediti che uscirà il prossimo febbraio 2017, a cinque anni da quello precedente proprio in occasione del Festival della Canzone Italiana. A febbraio il cantautore salirà per l'ottava volta sul palco dell'Ariston, la sua prima partecipazione fu nel 1990 nelle sezione 'Nuove proposte' con il brano 'Disperato', mentre nel 1991 tornò sul palco da Campione aggiudicandosi il terzo posto con 'Perché lo fai'. Stando ai bookmaker Marco Masini è proprio il papabile favorito per la vittoria di questa edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 7 all'11 febbraio 2017. In particolare anche un bookmaker inglese, Stanleybet, lo ha già incoronato come preferito, alle sue spalle invece ci sono i ragazzi usciti dai talent ovvero Chiara, Elodie e Sergio Sylvestre.

