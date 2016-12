SECRETS AND LIES 2 / Anticipazioni del 23 dicembre 2016: quante cose ha nascosto Kate?

SECRETS AND LIES 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, venerdì 23 dicembre 2016, Rai 4 trasmetterà due nuovi episodi di Secrets and Lies 2, in prima Tv assoluta. Andranno in onda il terzo ed il quarto episodio, dal titolo "The Liar" e "The Detective". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Eric Warren (Michael Ealy) corre lungo le scale ed arriva al piano terreno del palazzo in cui si stava svolgendo un party in suo onore. Rimane così, fermo con la moglie morta fra le braccia fino all'arrivo della Polizia. L'agente Cornell (Juliette Lewis) ritorna in città e viene chiamata per indagare sul caso, ma non appena scopre che Eric è il marito della vittima, parla con tutti tranne che con lui. Questo mette sulle difensive la sorella dell'imprenditore, Amanda Warner (Mekia Cox), che prende subito le sue difese e sottolinea di essere l'avvocato di Eric. La Cornell sembra tuttavia pensare ad altro, ma dopo qualche ora ritorna dalla famiglia Warner, ancora sconvolta per l'accaduto. Ha scoperto infatti che Kate (Jordana Brewster) al momento dell'omicidio era incinta, ma quello che le interessa è se Eric sapeva del precedente figlio avuto dalla moglie. Per la Cornell è evidente che la donna non si è suicidata come ipotizzato dagli agenti all'inizio, ma che sia stata uccisa da qualcuno. Di contro, Amanda è sicura che la Cornell sospetti di Eric in quanto marito della vittima e più tardi gli rivela che la moglie aveva prelevato centinaia di euro dai loro conti correnti. Un particolare che Eric ignorava e che lo gettano ancora di più nello sconforto. La gravidanza, i soldi, cos'altro non sapeva di Kate? Eppure nei suoi ricordi c'è solo il modo con cui la moglie lo supportava, il loro primo incontro e la prima volta che le aveva fatto conoscere il padre John (Terry O'Quinn) ed il resto della famiglia. Intanto la Cornell e la stampa scoprono alcuni particolari su Eric, fra cui che quando era minorenne ha ucciso un suo compagno di classe con un solo pugno. L'imprenditore si giustifica subito, affermando che si è trattato di un incidente: la vittima infatti soffriva di un disturbo da tempo, che ha scatenato la morte all'istante. Per questo motivo Eric ha trascorso dei mesi in un carcere minorile, ma è stato poi assolto dal tribunale. Eppure per la Cornell sembra apparire come un precedente. Ore dopo, rincasando, sorprende un uomo (Kenny Johnson) a picchiare brutalmente l'amico Neil Oliver. Al suo arrivo lo sconosciuto si dà alla fuga, riuscendo ad allontarsi grazie alla presenza della stampa che blocca Eric. Qualche istante dopo arriva la Cornell, grazie ad una telefonata che un vicino ha fatto alla Polizia, in seguito all'aggressione. Neil afferma di non aver mai visto prima l'aggressore, ma una volta soli, Eric lo affronta perché sa che sta mentendo. Tuttavia l'amico non gli rivela il perché e viene semplicemente allontanato. Quando Amanda lo raggiunge a casa, scopre per pura coincidenza che Eric viene ricattato da tempo e visto che le richiede di limitarsi a fare la sorella, gli fornisce i numeri di alcuni avvocati che conosce. Dopo aver scoperto che la Cornell è arrivata a Tina (Nikiva Dionne), una donna che un tempo ha frequentato, Eric inizia a temere che troppo del suo passato venga messo sotto ai riflettori ed a meditare quindi il licenziamento per salvaguardare l'azienda. Ore dopo, l'uomo sconosciuto si presenta alla porta di casa sua.

SECRETS AND LIES 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 16 DICEMBRE 2016, EPISODIO 3 "THE LIAR" - Eric cerca Liam ed ha un confronto molto teso ed in seguito scopre che Kate sapeva della frode dell'amico nei confronti degli investitori, a cui ha rubato l'identità. John vorrebbe mantenere queste informazioni nascoste per evitare che l'azienda subisca un altro duro colpo, ma come primo sospettato il figlio non è proprio d'accordo. Dopo aver fatto resistenza il più possibile, Eric accetta di rispondere alle domande della Cornell su Tina. EPISODIO 4 "THE DETECTIVE" - Eric e Danny riescono infine a rintracciare Liam grazie ad un indizio fornito dalla fidanzata, ma la Cornell e la Polizia li precedono e lo prendono in custodia. Mentre Eric e Danny si trovano a tendere un agguato a Neil a casa del primo, la Cornell arriva sulla scena per interromperli.

br/>© Riproduzione Riservata.