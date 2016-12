SENSE8 / Lo speciale di Natale sbarca su Netflix. Anticipazioni del 23 dicembre 2016: new entry nel cast Toby Onwumere sarà Capheus

SENSE8 LO SPECIALE DI NATALE, ANTICIPAZIONI DEL 23 DICEMBRE 2016: LA SERIE - Come annunciato nell'agosto scorso, Netflix è pronta a lanciare una puntata speciale di Sense8, in anteprima assoluta. L'episodio natalizio verrà messo nel catalogo della piattaforma streaming nella mattinata di oggi, venerdì 23 dicembre 2016. La serie Tv scritta e diretta da Lilly e Lana Wachowski in collaborazione con J. Michael Straczynski è pronta a ritornare con le sue avventure telepatiche. Lo speciale avrà una durata di due ore, a cui seguiranno i dieci nuovi episodi che andranno a completare la seconda stagione e che saranno disponibili il prossimo 5 maggio. Come sottolineato dalla stessa Lana Wachowski in un video messaggio diretto a tutti i fan, il motivo dello speciale Natale è molto semplice: ha sempre adorato gli episodi "con alberi e lucine" delle sue serie preferite. Ecco perché a discapito di una trama avvincente, adrenalinica ed a tutto action, Sense8 sfonda il muro del proibito e scende in campo con una puntata a sé stante. Clicca qui per vedere il video messaggio di Lana Wachowski per i fan di Sense8. In realtà la co-creatrice dello show ci ha rivelato molto di più, anche se gli indizi sono ovviamente a prova di spoiler. La nuova stagione vedrà i personaggi principali sempre di più alle prese con una forte solitudine, dettata dalle loro nuove esistenze. Come reagiranno a quella loro vita che è nata da pochissimo? Tutto questo li porterà a porgersi delle domande esistenziali ed anche ad interrogarsi sul progetto evidente che il futuro ha in serbo per loro. Molte le differenze fra il primo ed il secondo capitolo, compreso l'episodio straordinario, fra cui anche che Capheus non verrà interpretato da Toby Onwumere che sostituirà l'attore Aml Ameen. Un'altra piccola novità, conosciuta da tutti gli ammiratori della serie Tv, è che la seconda stagione vedrà solo una delle sorelle Wachowski alla guida. Lilly ha infatti ddeciso di abbandonare temporanamente il programma, dedicandosi alla propria vita personale. Come sottolineato da Davide Maggio, l'attore Ameen si è allontanato da cast e set proprio in seguito alle divergenze artistiche con la timoniera.

SENSE8 LO SPECIALE DI NATALE, ANTICIPAZIONI DEL 23 DICEMBRE 2016: QUALI VERITA' EMERGERANNO PER I SENSATE? - Nel trailer di Sense8 rilasciato in questi giorni, rivediamo infatti tutti gli otto protagonisti della serie, ovvero le attrici Doona Bae, Jamie Claiton, Tina Desai e Tuppence Middleton e gli attori Max Riemelt, Miguel Angel Silvestre e Brian J. Smith. Possiamo notare inoltre tanti costumi di Natale, neve, ma anche combattimenti e nuove minacce in arrivo per i nostri due eroi Sun e Capheus. Secondo gli spoiler presenti in rete, sappiamo che la trama di oggi riprenderà la narrazione dal finale del capitolo precedente. I Sensate sono tutti riuniti ed ancora in fuga da Whispers, interpretato da Terrence Mann. Per riuscire a sopravvivere, il gruppo dovrà fare di tutto per rimanere unito e proteggersi. Per farlo, dovranno tuttavia scollegare quel legame che li connette, permettendo a nuove verità su loro stessi di emergere. E' proprio questo il particolare di cui parlava la co-creatrice nel suo video messaggio diretto ai fan. Non solo atmosfere festose e bastoncini di zucchero, ma tanta fragilità ed emozioni.

