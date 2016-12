Sergio Friscia / L’attore scende in campo nel game show di Rai 1: com'è stato lavorare con Ficarra e Picone? (Music Quiz, 23 dicembre)

SERGIO FRISCIA, L’ATTORE OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1: COM'È STATO LAVORARE CON FICARRA E PICONE? (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - Sergio Friscia è presente ormai da anni in televisione e ogni volta non annoia mai: attore e conduttore di grande talento e versatilità, sarà stasera ospite a Music Quiz insieme ad altri attori e personalità dello spettacolo. Sergio Friscia sarà di nuovo al cinema il prossimo anno, nel 2017, con il film L'ora legale, dove ha recitato insieme a Ficarra e Picone, il duo di comici più simpatico che ci sia (e immaginiamo cosa ne sia uscito fuori con accanto anche Sergio Friscia!). Com'è stato lavorare con loro? L'attore l'ha raccontato al sito Forza Palermo, raccontando alcune curiosità sul film e la sua preparazione: "È stata un esperienza fantastica. Sul set del film, girato interamente a Termini Imerese, si è respirato un clima straordinario, con tantissime risate tra un ciak e l’altro. Ho ritrovato tanti amici e colleghi bravissimi e con Salvo e Valentino abbiamo qualche volta stravolto qualche scena del copione mettendoci del nostro… una figata. Credo sarà un film molto apprezzato dal pubblico di tutta Italia perché tratta un argomento drammaticamente reale, e che ci coinvolge tutti, ma lo fa in modo sarcastico, ironico e pungente, e porterà tutti a ridere da matti ma anche a riflettere".

SERGIO FRISCIA, L’ATTORE OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1 (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - Tutto è pronto per la seconda puntata di Music Quiz, game show della prima serata di Rai Uno che andrà in onda questa sera, venerdì 23 dicembre. Tra gli ospiti del programma ci sarà anche l'attore, comico e cabarettista siciliano Sergio Friscia, che sicuramente farà divertire il pubblico con la sua simpatia spontanea. Friscia sarà accolto dal presentatore Amadeus e sarà protagonista insieme ad altri voti noti del mondo dello spettacolo, tra i quali Lorella Cuccarini, Massimo Ciavarro, Massimo Ghini, Maria Grazia Cucinotta e Nicola Savino.

SERGIO FRISCIA, L’ATTORE OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1: CURIOSITA' (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - Nel frattempo, Sergio è attivo in diversi ambiti come lo è sempre stato nel corso della sua brillante carriera, all'insegna di grandi soddisfazioni. L'ultimo suo lavoro cinematografico è stato fino ad ora MMA Love never dies, con la regia di Riccardo Ferrero. L'attore tornerà sul grande schermo nel 2017 e farà parte del cast di L'ora legale, una pellicola che sarà diretta dal duo comico formato da Ficarra e Picone. A partire dallo scorso 28 dicembre, Friscia ha intrapreso una nuova avventura radiofonica. Fa infatti parte della squadra di Tutti pazzi per RDS su Radio Dimensione Suono, capitanata da Rossella Brescia con Max Pagani, Claudio Cannizzaro e tanti altri. Per mattinate ricche di divertimento e spettacolo.

SERGIO FRISCIA, L’ATTORE OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1: LA CARRIERA (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016)Sergio Friscia nasce a Palermo il 27 aprile 1971 e si diploma ad un liceo linguistico di Palermo, mostrando fin da giovanissimo una forte propensione al mondo dello spettacolo. Inizia come disc jockey e animatore turistico, come buona parte dei suoi colleghi. Dopo aver lavorato in Radio Time, appare in televisione come concorrente a La sai l'ultima? e come comico a Macao. Le sue apparizioni si intensificano con grande rapidità. Tra le trasmissioni di maggiore rilievo, si segnalano Convenscion, Bulldozer, Piazza Grande, Tintoria, Stracult Show, Scorie, Mezzogiorno in famiglia, Domenica In. Nel frattempo, porta avanti un interessante percorso anche come attore nei film Le giraffe, Oggi sposi e Il professor Cenerentolo e nelle fiction Il capo dei capi, Squadra antimafia - Palermo oggi, Caccia al Re - La narcotici e Questo è il mio paese.

