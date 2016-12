SPECIAL FORCES - LIBERATE L'OSTAGGIO/ Su Iris il film con Diane Kruger e Djimon Hounsou

SPECIAL FORCES - LIBERATE L'OSTAGGIO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 23 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Special Forces - Liberate l'ostaggio è il film in onda su Iris oggi, 23 dicembre 2016 alle ore 23.25. Una pelicola d'azione francese che è stata realizzata nel 2011, venendo a parlare della sua regia, dietro alla macchina da presa possiamo trovare Stephane Rybojad, regista francese che, nonostante abbia prodotto alcune pellicole narrative, ha dedicato la maggior parte della sua filmografia alla realizzazione di documentari impegnati, tanto per il grande schermo quanto per la televisione. Anche il cast che ha preso parte a questa pellicola è davvero di ottimo livello, la protagonista ha il volto della bellissima Diane Kruger, attrice tedesca classe 1976 nota al grande pubblico internazionale per aver recitato nei panni della bella Elena di Troia nel film di Wolfgang Petersen "Troy" o in quello della graziosa Bridget Von Hammersmark nel capolavoro di Quentin Tarantino "Bastardi senza gloria". Al suo fianco troviamo Djimon Hounsou, attore originario del Benin che da molto tempo vive negli Stati Uniti dove ha intrapreso una straordinaria carriera nel mondo del cinema lavorando per alcuni registi prestigiosi come, ad esempio, Jonathan Kaplan, Roland Emmerich, Steven Spielberg, Ridley Scott, Shekhar Kapur e Jim Sheridan. Ma ecco nel dettaglio l atrama del film.

SPECIAL FORCES - LIBERATE L'OSTAGGIO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 23 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La giornalista francese Elsa Casanova (Diane Kruger) da tempo lavora a Kabul per raccontare quanto accade in Afghanistan dopo il crollo del regime dei talebani. La nostra protagonista scrive un articolo su un crudele signore della guerra di nome Zaief (Raz Degan), da lei soprannominato 'Il macellaio di Kabul'. La sua informatrice Maina (Morjana Alaoui) la avverte che Zaief non sopporta questa sua inchiesta e decide di mettere un freno alle sue parole ordinando la sua morte. Detto questo, saluta la sua amica europea, quello è stato il loro ultimo incontro dato che Maina è convinta che la sua stessa famiglia abbia intenzione di ucciderla quanto prima. Elsa cerca di fermare la giovane donna ma non riesce a trattenerla, con grande coraggio Maina corre verso il proprio destino. La sua amica Amen (Mehdi Nebbou) sollecita Elsa a lasciare il paese dato che l'Afghanistan è diventato un luogo troppo pericoloso per la nostra protagonista. Di fronte all'ostinazione della giornalista, però, deve arrendersi ed accettare di collaborare con lei per cercare di salvare Maina. Presto per le due donne questo obiettivo diventerà di secondaria importanza, Amen ed Elsa cadono in un'imboscata di Zaief e vengono catturate dagli uomini del signore della guerra. Amen chiede ad Elsa di mantenere i nervi saldi e di non mostrare segni di cedimento di fronte ai loro aguzzini. Lei stessa però è costretta a soccombere alla sua emotività quando il suo caro amico Salemani (Greg Fromentin) viene brutalmente assassinato in sua presenza. La crudeltà di Zaief non ha limiti, il criminale rende pubbliche le immagini della morte del giovane uomo. Esse arrivano all'attenzione del governo francese che decide di mandare in Afghanistan un Commando per cercare di liberare Elsa. I soldati riescono a trovare il nascondiglio in cui le due donne sono tenute prigioniere e dopo un blitz ben orchestrato riescono a liberare Amen ed Elsa, per Maina non c'è più niente da fare, dato che nel bunker hanno trovato prove che dimostrano la morte della giovane e coraggiosa informatrice. Anche se tutto sembra essere andato liscio, presto l'azione si rivelerà ben più pericolosa del previsto, dato che un proiettile vagante distrugge completamente la radio dei francesi. Il Commando si ritrova privo dei mezzi necessari per comunicare con i suoi compagni, in questo modo non può indicare alla base la propria ubicazione.

