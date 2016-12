ST. VINCENT/ Su Canale 5 il film con Bill Murray e Melissa McCarthy

ST. VINCENT, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 23 DICEMBRE 2016: IL CAST - St. Vincent è il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 23 dicembre 2016 alle ore 23.00. Una commedia melodrammatica realizzata negli Stati Uniti d'America. Prodotto nel 2014, il film gode la partecipazione di varie star conosciute anche a livello internazionale. Il film è stato scritto, prodotto e diretto da Theodore Melfi al suo debutto sul grande schermo. Tra gli attori principali del film spiccano Bill Murray, Melissa McCarthy, Naomi Watts e Jaeden Liberher. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ST. VINCENT, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 23 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La storia pellicola si sviluppa sulla figura di Maggie, una madre single che lavora nella TAC. Maggie chiede il divorzio dal suo marito precedente in quanto l'ha tradita diverse volte e si trasferisce. Nella nuova casa Maggie capita vicino a Vincent MacKenna, un uomo anziano e reduce di guerra, per niente un buon esempio per il figlio di Maggie. L'anziano infatti fuma, beve alcol e gioca d'azzardo. Quest'ultimo vive in una casa vecchia e sporca e dal giardino malandato. Vincent, inoltre, ha contatti solo con il suo gatto e una prostituta russa che vive vicino. Maggie lavora molto al nuovo posto di lavoro, e a scuola, Oliver, un ragazzo gracile e debole, viene preso di mira dai bulli: quando torna a casa non riesce ad entrare, così, il ragazzo chiede aiuto a Vincent che lo accoglie in casa. Anche Maggie è costretta a chiedere aiuto a Vincent, in quanto non riesce a occuparsi del figlio a causa del troppo lavoro, l'uomo accetta in cambio di denaro e così i due, il piccolo e il vecchio, iniziano a legare. Vincent insegna a Oliver a difendersi dai bulli e lo porta a giocare d'azzardo, dove Oliver ha un'intuizione vincente che porta i due a vincere una considerevole somma. Vincent usa il denaro per pagare i propri debiti e aprire un libretto di risparmio per Oliver, che dice essere suo nipote. Tuttavia, questo non aiuta Vincent a eliminare del tutto i propri guai e poco dopo l'uomo anziano ha un ictus. Portato all'ospedale, Vincent deve fare tutto da capo, imparando a camminare e parlare. Gli staranno vicino le sole 3 persone che ha, Daka (la prostituta russa), Maggie e Oliver. Uscito dall'ospedale l'anziano apprende che sua moglie è morta. Oliver però si affeziona al vecchio e decide di scoprirne l'intera storia raccontandola a scuola. Nella fine del film Daka partorirà una bambina e insieme a Oliver, Vincent e Maggie metterà su una piccola famiglia.

