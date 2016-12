STASERA IN TV/ Programmi Mediaset: il film con De Luigi, la musica della Nannini, le storie di Barbara De Rossi. Consigli (oggi, 23 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET IN ONDA OGGI, 23 DICEMBRE 2016: I NOSTRI CONSIGLI - Gianna Nannini History Tour: secondo noi basterebbe solo il nome di Gianni Nannini per spiegare perchè per stasera, venerdì 23 dicembre, vale la pena fermarsi su Rete 4 tra i tanti i programmi Mediaset. Tuttavia riteniamo doveroso spiegare meglio il perchè diamo la nostra preferenza a questo programma. Prima di tutto non capita spesso di poter vedere in televisione uno show di uno dei nomi di punta del rock non solo italiano, ma internazionale. In secondo luogo questo tour che risale al 2016 ci ha restituito una Gianna Nannini in splendida forma e capace di coniugare i nuovi pezzi con quelli storici, creando dei live capaci di emozionare tantissimo anche se si è seduti comodamente sul divano di casa propria e non in mezzo alla folla nel corso del concerto. E poi, ribadiamo, parliamo di un simbolo del rock.

Su Canale 5 in prima serata andrà in onda, il film Il peggior Natale della mia vita. Stiamo parlando della commedia di cui è protagonista il noto attore Fabio De Luigi, accompagnato da Cristiana Capotondi. I due danno vita ad una scoppiettante storia, ricca di divertimento e risate. Si tratta della continuazione de La peggior settimana della mia vita, in cui Paolo continua a combinare guai, mentre sua moglie è in attesa del loro primo figlio. In seconda serata, sempre sulla stessa rete, verrà trasmesso il film St. Vincent. Si tratta di una prima visione. Protagonista della pellicola è il piccolo Oliver che fa amicizia con il vicino di casa, Vincent. Quest'ultimo è un anziano scorbutico. In prima serata, su Italia 1 andrà in onda Gianna Nannini Hitstory Tour. Lo spettacolo proporrà il tour della nota cantante dall'Auditorium del Lignotto di Torino all'Arena di Verona. In seconda serata, verrà trasmesso il film Appuntamento sotto il vischio. Si tratta di una pellicola che ha come personaggi principali Susan e il figlio Jonathan. Per la prima festeggiare il Natale è un evento che vive con molta tristezza, in quanto non vi è al suo fianco il marito Tom, che purtroppo è morto. Jonathan cerca il modo di far trovare alla madre un nuovo compagno da amare tutta la vita. Su Rete 4, in prima serata, andrà in onda la quarta puntata de Il terzo indizio. Conduttrice del programma è Barbara De Rossi che propone fatti accaduti realmente nella realtà, attraverso l'aiuto di attori professionisti. Sul canale La5, invece, verrà trasmesso il film Il mio cane Skip. Si tratta di una pellicola di genere drammatica, che vede come protagonista il piccolo Willie. Quest'ultimo riceve come regalo un cane, Skip. Da allora, i due crescono insieme e il cagnolino è presente in ogni momento importante della vita del ragazzino. Su Mediaset Extra andrà in onda 101% Pucci, uno show irresistibile e imperdibile. Sul canale di Iris verrà, invece, trasmesso il film Arma letale 3. Si tratta di una pellicola del 1992 che vede come protagonisti Roger e Leo. Presente nel cast l'attore Mel Gibson. Su Italia 2 andrà in onda Big Mama, un film del 2000 con protagonista Malcom, un agente dell'FBI costretto a infiltrarsi sotto copertura come la nonna di Sherry. Sul canale Top Crime andrà in onda una nuova puntata di Person of Interest di genere fantascienza. Un crimine anche questa volta deve essere risolto, infine, su Boing il canale dedicato ai più picoli andrà in onda il cartone animato Gumball.