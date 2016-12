STASERA IN TV/ Programmi Sky: le serie con Corey Stoll e Cindy Sampson. Consigli (oggi, 23 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY IN ONDA OGGI, 23 DICEMBRE 2016: I NOSTRI CONSIGLI - La serata Sky di oggi, venerdì 23 dicembre a nostro avviso merita assolutamente di essere passata in compagnia di The Night Of, in onda su Sky Altlantic. Nella prima serata di oggi vedremo il finale di stagione di questa serie con John Turturro: secondo i critici si tratta della migliore serie crime del 2016 e tutti sono entusiasti dell'interpretazione dell'attore. Il nostro consiglio in realtà si fa leggermente più ampio, perchè Sky Atlantic farà una vera e propria maratona dal pomeriggio, nella quale verranno riproposti tutti gli episodi della per ora prima stagione. Risulta palese come il consiglio per la prima serata sia rivolto a chi ha visto tutta la serie, ma anche a chi non l'ha vista e lo farà soltanto con questa maratona decisa dalla rete, che ormai è sempre più sinonimo di qualità estrema in fatto di serie televisive che vengono proposte al pubblico

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 23 DICEMBRE 2016 - Anche in questo venerdì 23 dicembre la programmazione satellitare di Sky ci offre tantissimi appuntamenti di cui prendere nota. Infatti, il palinsesto Sky in prima serata offre valide alternative per accontentare i gusti di tutta la famiglia. Su Sky Uno si potrà assistere al settimo appuntamento con il reality show Master Babbo Natale, che alla sua prima edizione sta riscuotendo un notevole successo. In alternativa potrete sintonizzarvi su Fox e vedere il sesto episodio della terza stagione della serie televisiva The Strain. Se invece cercate qualcosa più forte sintonizzatevi su Fox Crime, dove andranno in onda due puntate della serie televisiva canadese Private Eyes. Se invece avete voglia di sport, su Fox Sport Hd potrete placare la vostra sete. Infatti verrà trasmesso in diretta l'incontro di pallacanestro fra il Barcellona e l'EA7 Olimpia Milano, valido per i gironi di Eurolega. Su Sky Cinema Uno verrà trasmesso un film molto toccante, vale a dire Belle & Sebastien, l'avventura continua, secondo film tratto dal bellissimo romanzo francese. Su Sky Cinema Family potrete visualizzare un divertente film d'animazione assieme ai vostri bambini, ovvero L'Era Glaciale 3 - L'alba dei dinosauri. Su Sky Cinema Passion potrete vedere una commedia leggera ed esilarante con Jessica Alba, Salma Hayek e Pierce Brosnan, dal titolo Il fidanzato di mia sorella. Un'altra commedia apprezzabile verrà trasmessa su Sky Cinema Comedy: si tratta del film intitolato Tempo instabile con probabili schiarite, interpretato da Luca Zingaretti John Turturro e Pasquale Petrolo. Se invece avete voglia di un film thriller allora dovrete posizionarvi su Sky Cinema Max, dove verrà trasmessa la pellicola No Escape-Colpo di stato, con l'interpretazione di Owen Wilson, Pierce Brosnan e Lake Bell.