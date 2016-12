STEFANIA CANCELLIERE, UCCISA A COLPI DI MATTARELLO: CONFERMATA LA CONDANNA A 17 ANNI ALL'EX MARITO ROBERTO COLOMBO (TERZO INDIZIO, 23 DICEMBRE 2016) - "Roberto Colombo ha ucciso l'ex moglie con lucidità". E' questo ch si legge sulla sentenza della Cassazione che nel febbraio di quest'anno ha confermato la condanna di 17 anni all'oculista per la morte di Stefania Cancelliere. Un delitto efferato che viene consumato a Legnano, in diversi anni di persecuzioni di Colombo nei confronti dell'ex moglie. Secondo i giudici l'omicidio della donna sarebbe avvenuto quindi al culmine di un'agressività in crescendo da diverso tempo. E' il 27 giugno del 2012, quando il medico uccide Stefania Cancelliere colpendola ripetutamente con un mattarello, non fermandosi né di fronte alle urla, sempre più forti, della donna, né di fronte ai testimoni che in quel momento si trovavano sul pianerottolo del palazzo. Questa sera, venerdì 23 dicembre 2016, il caso verrà approfondito nella nuova puntata di Terzo Indizio, il programma di Rete 4 condotto da Barbara De Rossi. Come riporta l'Eco di Bergamo, l'anno scorso il fratello della vittima, l'avvocato Livio Cancelliere, ha scritto al Presidente della Repubblica ed al Presidente del Consiglio perchè considerava ingiusti gli arresti domiciliari concessi a Roberto Colombo. "Cos'altro occorre perché questo assassino possa, una volta per tutte" scrive il fratello di Stefania Cancelliere, "entrare in un carcere come qualsiasi altro cittadino?". A detta di molti, il delitto si poteva impedire, proprio a causa di tutte queelle minacce che presagivano l'arrivo di una tragedia. Le azioni della vittima infatti, sottolinea Il Giorno, facevano pensare che temesse il peggio, soprattutto in base al fatto che pochi mesi prima della propria morte aveva fatto testamento. Stefania Cancelliere aveva solo 39 anni, ma in lei era forte la sensazione che il pericolo l'attendesse proprio dietro l'angolo. "Questo mi fa fuori, mi ammazza e tu crescerai i miei figli", aveva detto al padre durante un particolare momento di sconforto.

© Riproduzione Riservata.