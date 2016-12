STEFANO DE MARTINO / News, il ballerino se la spassa: Belen nostalgica del passato (Oggi, 23 dicembre 2016)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO NAPOLETANO FELICE: BELEN NOSTALGICA DEL PASSATO – E’ trascorso esattamente un anno da quando, con un comunicato ufficiale, Stefano De Martino e Belen Rodriguez annunciarono la separazione ma, ad oggi, i due sembrano ancora molto legati l’uno all’altra. Se, tuttavia, il ballerino napoletano, pur dichiarandosi ancora ufficialmente single, appare sempre più spesso sorridente e sereno in compagnia di una misteriosa ragazza, Belen Rodriguez appare nostalgica sui social. Dopo la pubblicazione delle foto del settimanale Novella 2000 in cui Stefano abbraccia sorridente una misteriosa ragazza, Belen ha pubblicato su Instagram una foto che non è passata inosservata ai fans. Lo scatto risale ai primi mesi di vita di Santiago ed è accompagnato dalle parole malinconiche della showgirl argentina. “Come crescono in fretta, mamma mia”, scrive Belen. I fans, però, sono sicuri che la nostalgia di Belen non sia solo per Santiago che è ormai diventato un piccolo ometto ma anche per Stefano De Martino. I primi anni d’amore di Belen e Stefano, infatti, sono stati ricchi d’amore e di felicità. La showgirl che non ha mai nascosto di aver sofferto tanto per la decisione di Stefano di chiudere il matrimonio, pensa ancora con qualche rimpianto al suo matrimonio ormai finito?

