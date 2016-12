STRISCIA LA NOTIZIA/ Quali saranno i servizi del Tg satirico di oggi, 23 dicembre 2016? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 23 dicembre 2016) - Torna, questa sera, venerdì 23 dicembre 2016, il consueto appuntamento con il tg satirico Striscia la notizia, programma condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iachetti. Prima di scoprire cosa accadrà nella puntata odierna e quali serivizi verranno trasmessi, vediamo cosa è successo nella puntata di ieri. La puntata sceglie di iniziare con l’esilarante rubrica "Striscia il cartellone", condotta dal Cristiano Militello, l’inviato grazie alla segnalazione dei telespettatori ha scovato in tutta Italia le insegne e i cartelli più curiosi, gli stessi vengono messi in onda con il sottofondo della voce di Militello, che non fa altro che rendere più gradevoli le varie e divertenti "chicche". Si continua con Stoppa che a Passirano (BS), si interessa di una vasta zona di terreno sulla quale sono state impiantate delle reti di cattura, che non fanno altri che imprigionare centinaia di uccelli. La linea passa allo studio con le curiosità che si vedono in TV durante i vari programmi, si va dagli svarioni di Uno Mattina, fino ad arrivare "all’italiano imperfetto" della cantante Eva a X Factor. Sempre in studio poi per la divertente rubrica "Spettegulesss", con la vittoria che questa settimana va a Vittorio Sgarbi, autore di un divertente siparietto con Ripa di Meana. La rubrica "pasticcino" punta l’attenzione su una rapina non andata a buon fine per l’inesperienza del ladro, che non solo non riesce a portare a termine l’evento criminoso, ma viene finanche picchiato più volte da una coraggiosa cassiera. È la volta di Pinuccio, che ha fatto un giro in un parco verde di Bari, parco che passa all’interno della capitale pugliese, la zona verde finanziata anche con fondi europei è in pieno degrado, con rifiuti pericolosi che fanno il capolino tra il verde. Jimmy Ghione pone l’attenzione invece sui cartelli stradali a Roma, cartelli che in molte zone della città sono oscurati dalle pubblicità, e alcune volte totalmente mancanti, la cosa oltre a creare nocumento alla capitale d’Italia non fa altro che esporre gli automobilisti e i pedoni a innumerevoli pericoli, pericoli esasperati anche dallo stato delle strade non certo ottimali. Chiara Squaglia ritorna a Firenze per continuare a investigare sulla situazione della stazione Foster, polo ferroviario che doveva nascere al centro del capoluogo toscano, e che continua a portare danni soprattutto sugli edifici adiacenti al cantiere, quest’ultimi molte volte hanno riportato dei danni definiti "importanti", puntualmente documentati dalle telecamere di Striscia. Ultimo servizio per "Vespone on the Road" con Giampaolo Fabrizio che continua a pungere i vari parlamentari "pizzicati" nelle strade della capitale, tra gli altri si segnalano gli interventi effettuati con Crimi, (M5S) Pisicchio, (gruppo Misto) Candiani, (Lega Nord), da sottolineare che l’inviato era travestito oltre che da Bruno Vespa anche da….Babbo Natale.

