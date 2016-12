THE NIGHT OF / Anticipazioni del 23 dicembre 2016: Naz libero! (finale di stagione)

THE NIGHT OF, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 23 dicembre 2016, Sky Atlantic trasmetterà l'ultimo episodio della serie rivelazione The Night Of, in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, dal titolo "Il richiamo della foresta". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: inizia il processo di Naz (Riz Ahmed), ma è solo Chandra (Amara Karan) ad occuparsi di interrogare i vari testimoni. Stone (John Turturro) invece sembra trascorrere un periodo felice: il suo eritema è scomparso e può finalmente acquistare le scarpe chiuse. Inizia anche a fare domande su Don Taylor (Paul Sparks), un possibile sospettato. Intanto, la madre di Naz inizia invece a chiedersi se il figlio non sia realmente un mostro, quando in aula vengono mostrate le foto di Andrea (Sofia Black-D'Elia). Chandra la informa che il figlio la chiamerà di sicuro non appena possibile, ma non appena Naz lo fa, la madre decide di non rispondere. Il ragazzo ha anche un ruolo maggiore nell'attività di Freddy (Michael Kenneth Williams), mentre il detective Box (Bill Camp) inizia a nutrire dei dubbi sulla colpevolezza di Naz. E' emerso infatti un nuovo omicidio molto simile a quello di Andrea, ma visto che si tratta di una prostituta afroamericana non avrà la stessa risonanza mediatica. Dopo un bacio rubato a Naz, Chandra fornisce involontariamente alcuni elmenti a favore della Weiss, come l'arma del delitto. Osservando meglio le immagini della scena del crimine, Stone nota la presenza di un inalatore per l'asma. Naz gli rivela in seguito di averlo ricevuto da Box, spingendolo a richiamare il detective al banco dei testimoni. Quella sera, Naz confessa a Freddy un'effrazione al codice di un altro detenuto e lo condanna a morte. Chandra interroga un possibile testimone, che lavora per le pompe funebri. La notte dell'omicidio si trovava in una stazione di servizio durante una sosta di Andrea e Naz. Il suo modo di parlare e di trattare le donne fa rabbrividire la giovane avvocatessa, che cerca rifugio a casa di Stone. Nel frattempo, Stone scopre che Naz ha frequentato una scuola a molta distanza da casa, ma che ce n'è una molto più vicina. Ore dopo, finalmente ha inizio il processo con la giuria, in cui Chandra e la Weiss fanno i loro discorsi d'apertura. Vengono interrogate tutte le persone accorse sulla scena del crimine, fra cui i due agenti che hanno fermato Naz completamente ubriaco. Naz cerca intanto di prendere sempre di più le distanze da Freddy, mentre quest'ultimo prosegue con i suoi consigli. Naz scopre anche che i suoi due uomini più fidati hanno dei rapporti fra loro e visto che viene sorpreso a guardarli viene minacciato sotto le docce. Stone invece inizia ad indagare sul patrigno di Andrea dopo aver saputo che ha collezionato diversi ordini restrittivi ed era molto interessato ai soldi ereditati dalla ragazza in seguito alla morte della madre.

THE NIGHT OF, ANTICIPAZIONI DEL 23 DICEMBRE 2016, EPISODIO 8 "IL RICHIAMO DELLA FORESTA" - Il processo arriva alle sue battute finali. L'eritema di Stone riprende ad agire indisturbato, per cause sconosciute. Esattamente come è scomparso, così semplicemente riappare, gettando di nuovo l'avvocato in un folle sconforto. Naz invece inizia a temere di poter essere incriminato, mentre continua a ricordare sempre più particolari riferiti a quella notte. Andrea, il sangue, la corsa in taxi, le parole scambiate e gli sguardi. La memoria tuttavia si blocca sempre allo stesso punto, prima che l'omicidio ha inizio. Il padre di Naz rischia ancora di più di perdere la propria licenza del taxi. I soci in affari infatti continuano a premere perché venda la licenza a loro, in modo che possano riprendere il lavoro. Chandra inizierà a dover gestire anche la sua possibile relazione con Naz, mentre cerca di contrastare tutti i dubbi che le sorgono sulla sua possibile colpevolezza. Alla fine del processo, Box è già andato in pensione e si sta interessando di un altro caso. Anche se Naz viene dichiarato innocente, rimane comunque il dubbio: ha ucciso lui Andrea?

