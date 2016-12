TRAVELERS/ Sbarca su Netflix la nuova serie con Eric McCormack. Anticipazioni del 23 dicembre 2016: i prescelti salveranno l'umanità?

TRAVELERS, ANTICIPAZIONI DEL 23 DICEMBRE 2016: LA SERIE - Al via la nuova serie Tv di matrice scientifica Travelers, che sarà disponibile su Netflix a partire da oggi, venerdì 23 dicembre 2016. Lo show è stato creato da Brad Wright e può contare sulla presenza nel cast di Eric McCormack, vincitore di un Emmy Award. Lo abbiamo conosciuto nei panni di un brillante ed ironico avvocato in Will & Grace, una sit-com culto in cui recitava al fianco di Debra Messing. Dopo il successo di Perception, McCormack ritorna sul piccolo schermo con una nuova ambizione e ruolo, all'interno di un format ideato da Showcase in collaborazione con Netflix, dove lo ritroveremo nei panni di un agente dell'FBI, Grant MacLaren. La prima stagione è composta da 12 episodi ed è andata in onda lo scorso 17 ottobre su Showcase, almeno per quanto riguarda il territorio americano. La trama ci porterà all'interno di un viaggio fantastico, grazie alle avventure che i viaggiatori, i Viaggiatori compiranno a ritroso nel tempo. Ci ritroviamo quindi in un clima apocalittico, in cui l'umanità è molto vicina alla sua estinzione. I pochi sopravvissuti rimasti scoprono che esiste una tecnologia in grado di far viaggiare attraverso il tempo, grazie a cui cambiare il corso degli eventi. La particolarità dei Viaggiatori è inoltre di riuscire ad assumere la vita di qualsiasi persona dell'epoca passata o futura, nel momento stesso in cui quest'ultima muore. Lavorano inoltre segretamente con l'obbiettivo di salvare l'umanità da un futuro terribile. Al fianco del protagonista troveremo MacKenzie Porter nei panni di Marcy, mentre Patrick Gilmore sarà David. In America la serie è già quasi arrivata al termine della sua prima stagione, ma per il resto del mondo verrà conosciuta oggi. E' arrivato il momento di scoprire in quali viaggi ci condurranno i Travelers.

TRAVELERS, ANTICIPAZIONI DEL 23 DICEMBRE 2016: EPISODIO 1 "TRAVELERS" - Marcy, una ragazza disabile con difficoltà di apprendimento e affetta da eepilessia, viene aggredita mentre si trova appena fuori dal lavoro. Dopo un primo momento, la ragazza si alza e reagisce, iniziando ad affrontare i suoi aggressori. Intanto, Trevor si trova ad un incontro di boxe e rischia quasi di morire, mentre Philip va in overdose con un amico ed è l'unico a sopravvivere. Carly sfugge prima di venire uccisa dal padre del suo bambino. Queste sono tutte le persone che l'agente dell'FBI MacLaren inizia a tnre sotto controllo. I Travelers rivelano tuttavia di venire dal futuro e di riuscire ad asssumere i corpi di chi sta per morire, poco prima del loro decesso. Dopo che MacLaren vive in prima persona l'esperienza, diventa il leader del gruppo.

TRAVELERS, ANTICIPAZIONI DEL 23 DICEMBRE 2016: EPISODIO 2 "PROTOCOL 6" - Durante la loro prima missione, i Travlers devono sventare un attacco che può uccidere centinaia di persone. le cose tuttavia non vanno come il previsto perché il camion che trasporta l'antimateria viene fermato ed il contenuto viene trasferito in un dispositivo di contenimento che possa mantenerlo al sicuro. La missione sembrava facile, ma si imbattono in un altro gruppo di viaggiatori, in cui uno dei componenti muore poco dopo il trasferimento. Questo ritarda la missione ed i Travelers hanno bisogno di allungare il tempo per poter sistemare il contenitore prima che raggiunga il livello critico. L'aggiornamento comunque non riesce e anzi riduce il tempo a disposizione, spingendo la squadra a cercare un altro modo per immagazzinare l'antimateria.

© Riproduzione Riservata.