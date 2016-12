TROLLHUNTERS / Al debutto su Netflix la nuova serie animata di Guillermo del Toro. Anticipazioni del 23 dicembre 2016: Jim ed il mondo dei troll

TROLLHUNTERS, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 23 DICEMBRE 2016: LA SERIE - La serie animata Trollhunters sbarcherà su Netflix nella mattinata di oggi, venerdì 23 dicembre 2016. L'ultimo film della DreamWorks ha già attirato l'attenzione di critica e pubblico, grazie alla firma di Guillermo del Toro che ha ideato la trama ed ha curato la produzione. Una scelta molto distante dal bagaglio televisivo con cui del Toro è stato conosciuto finora, ma con cui ha aperto le porte a tutti i bambini. Dalla sua parte ha di sicuro un'immaginazione da fare invidia ai più accaniti storyteller e questo suo nuovo lavoro dimostra il perché abbia conquistato la nomea di Maestro. Il mondo ideato da del Toro è di sicuro magico e fantastico e ruota tutto attorno a Jim Lake Junior, un giovane comune, come tanti altri. Un giorno, trova un amuleto che lo spinge a scoprire che esiste un mondo nascosto sotto Arcadia e popolato da una civiltà di troll. Per poter proteggere i buoni dai cattivi, Jim decide di diventare un Trollhunter, ovvero un cacciatore di troll, il primo essere umano a ricoprire un ruolo simile. Le sue giornate da quel momento in poi saranno concentrate in epiche battaglie, contrapposte al caos con cui si aggira fra i corridoi della scuola. Così da persona invisibile, in un mondo sotterraneo Jim riesce a prendere parte ad una guerra che continua da numerosi secoli e che dopo aver distrutto la civiltà dei troll si appresta a colpire anche quella umana. Adatto a tutta la famiglia, la nuova serie della Dreamworks promette di catturare l'interesse del pubblico grazie ad una narrazione avventurosa ed avvincente, su uno scenario curato nei minimi dettagli ed in perfetto stile dello studio cinematografico. Inizialmente ideato come film per il grande schermo, Trollhunters è diventato a tutti gli effetti una serie televisiva, che vedrà Jim impegnato a vivere numerose avventure.

TROLLHUNTERS, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 23 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Jim non ha ancora trovato il suo posto nel mondo, forse perché dall'aspetto potrebbe sembrare troppo simile a tanti altri ragazzini. La sua visione della realtà verrà presto trasformata da un amuleto magico in cui quasi inciamperà un giorno e che gli permetterà di scoprire che Arcadia nasconde un'altra civiltà. Questa terra sotterranea è popolata dai troll, ma non è un mondo felice. Jim scopre infatti in fretta che alcuni gruppi malvagi stanno mettendo a ferro e fuoco la comunità, mettendo sotto pressione i troll buoni. Aiutato da alcuni amici umani ed altri troll, Jim capisce che solo lui potrà aiutare la popolazione a liberarsi dalla minaccia: diventerà un cacciatore di troll in grado di liberare gli oppressi. Jim inizia finalmente a sentire di avere una missione unica, ma non sarà facile. Nella vita reale dovrà infatti districarsi ancora fra impegni scolastici e compagni apparentemente molto più furbi di lui, mentre di nascosto continua a lottare al fianco dei suoi nuovi amici. La battaglia si rivelerà sorprendente e drammatica quando Jim scoprirà che esistono diverse creature fantastiche, ma anche che la guerra prevede un piano molto più ampio di quanto aveva prospettato. Scopre infatti che in ballo non c'è solo il destino dei troll ma anche quello dell'intera umanità.

