ULTIMA NOTTE A WARLOCK/ Su Cielo il film western diretto da Edward Dmytryk con Henry Fonda

ULTIMA NOTTE A WARLOCK, FILM IN ONDA OGGI 23 DICEMBRE 2016 SU CIELO: IL CAST - Il film Ultima notte a Warlock è una pellicola western diretta da Edward Dmytryk nel 1959 ed interpretata da Henry Fonda, Anthnony Quinn e Richard Widmark andrà in onda oggi su Cielo. Il film è liberamente ispirato al romanzo Warlock di Oackley Hall.

ULTIMA NOTTE A WARLOCK, FILM IN ONDA OGGI 23 DICEMBRE 2016 SU CIELO: IL CAST - Nella piccola e tranquilla città di Warlock, tiranneggiata dalla banda del ricco e malvagio Mcquown, un gruppo di cittadini, stanco di subire sommessamente soprusi ed ingiustizie, decide di rivolgersi a Clay Blaisdell, uno straordinario pistolero dalla pallottola facile, in mantello nero e pistole dorate. Accompagnato dal suo fedele compagno Tom Morgan, appena insediatosi nella cittadina di Warlock, Clay riesce a rilevare un saloon, creando un punto di ritrovo per poter bere e giocare d'azzardo a libero piacimento. Ben presto i cittadini di Warlock si accorgeranno di aver commesso un terribile sbaglio e che l'idea di cercare l'aiuto del mercenario Clay non era stata delle migliori. La coppia di mercenari si dimostra ben presto avida di denaro e potere. Quando la banda del temibile McQuown si scontrerà faccia a faccia con il terribile duo Clay-Tom, questi ultimi avranno la meglio e la banda di scagnozzi di McQuown se la darà a gambe. Dopo la lieta notizia della fuga degli uomini di McQuown, mentre i cittadini di Warlock sono finalmente pronti a festeggiare il nuovo corso degli eventi contornato da pace e libertà, l'aiutante di Clay, Tom, ucciderà a bruciapelo un uomo durante un nuovo assalto degli scagnozzi di McQuown. La situazione precipiterà rendendo opportuno l'intervento dello sceriffo della contea più vicina.

