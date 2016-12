UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Giovanna scopre il nascondiglio di Nunzio? (Oggi, puntata 23 dicembre 2016)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 23 DICEMBRE: GIOVANNA TROVA NUNZIO? - Un posto al sole chiude oggi la sua programmazione settimanale con una puntata che concederà ancora ampio spazio alle indagini di Giovanna. Quest'ultima potrà contare sull'aiuto di Angela, a sua volta convinta che Franco potrebbe trovarsi in grossi guai a causa del suo desiderio di aiutare Nunzio. La poliziotta, ormai certa che il giovane Cammarota sia immischiato nella rapina in villa e nel ferimento di Petrone, troverà il luogo in cui il ragazzo ha trovato rifugio, aiutato proprio da Boschi. Riuscirà ad incastrarlo prima che lui e il padre finiscano in guai ancora più seri? Mentre Chiara continuerà a dedicarsi alla convalescenza del padre, alla radio Giacomo e Michele saranno protagonisti dell'ennesima discussione che assumerà anche dei toni divertenti. Sarà in tale circostanza che Saviani ripenserà al suo romanzo e sulle conseguenze che la pubblicazione a nome di una donna potrebbe avere nella sua vita. Le indagini di Roberto non lasceranno Matteo insensibile, soprattutto quando il Ferri non rinuncerà ad esprimere il suo punto di vista nei confronti del rivale in amore. Proprio quando la sua relazione con Marina sembrerà andare per il meglio (ricorderete che la coppia aveva anche cominciato a fare dei piccoli progetti sul loro futuro), Serra farà un passo indietro, dispiaciuto dalle recenti considerazioni del Ferri su questo rapporto. A farne le spese sarà proprio Marina che chiamerà ripetutamente l'amico, non ottenendo da lui nessuna risposta. Sarà l'inizio della fine per questa relazione che, anche se a pareri contrastanti, sta tenendo i telespettatori di UPAS con il fiato sospeso?

