UNA RETE DI BUGIE/ Diretta streaming e trailer del film con Justin Long e Evan Rachel Wood in onda su Rai Movie

UNA RETE DI BUGIE, FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI 23 DICEMBRE 2016 SU RAI MOVIE: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Il film Una rete di bugie sarà proposto da Rai Movie oggi, venerdì 23 dicembre 2016 a partire dalle 21.10. Si tratta di una commedia sentimentale del 2013 realizzata negli Stati Uniti e diretta da Kat Coiro. Nel cast, sono presenti attori del calibro di Justin Long ed Evan Rachel Wood. Il trailer in italiano che è visionabile cliccando qui e raffigura una sequenza di scene della pellicola. Uno scrittore realizza romanzi su commissione basandosi su film di successo e si innamora di una barista. Per conquistarla, sarà disposto davvero a tutto. Ricordiamo che il film può essere seguito in diretta streaming sul sito rai dedicato, cliccando qui.

UNA RETE DI BUGIE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 23 DICEMBRE 2016: CURIOSITA' - Una rete di bugie, è il film che andrà in onda su Rai Movie oggi, venerdì 23 dicembre 2016. Una pellicola dal genere commedia sentimentale che è stata diretta dal regista Kat Coiro e si è basato sul soggetto scritto da Christian Long con la sceneggiatura realizzata da Justin Long e Keir O'Donnell. La produzione del film è stata gestita da Jesse Kennedy, Logan Levy, Justin Long, Keir O'Donnell e Holly Wiesrsma. Il film che è stato prodotto dalla compagnia I'm So Sorry Productions gode delle musiche dell'italiano Matteo Messina, mentre il montaggio è stato curato da Adam Catino e Matt Landon con la scenografia ideata da Rick Butler. Il film che nonostante la grossa spesa economica sopportata dalla casa di produzione, non ha avuto un buon riscontro di pubblico, con un box office deludente, incapace persino di riguadagnare i soldi occorsi per la realizzazione della pellicola. Location di ripresa totalmente americane, con buona parte delle scene girate nella città della grande mela. La pellicola è stato presentata in anteprima mondiale al Tribeca Film Festiva del 2013, riscuotendo dalla critica molte referenze negative, figlie della superficialità della storia trattata. Il film è stato prodotto negli Stati Uniti d'America nel 2013 con la durata di 89 minuti.

UNA RETE DI BUGIE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 23 DICEMBRE 2016: IL CAST - Una rete di bugie è il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 23 dicembre 2016 alle ore 21.20. Una pellicola da ascrivere alla categoria delle commedie a sfondo sentimentale, prodotta negli stati uniti d’America nel 2013. Il film ha visto già la programmazione sui piccoli schermi televisivi del bel paese, ed è stata diretta da Kat Coiro e vede come interpreti principali Justin Long e Evan Rachel Wood, nel ruolo rispettivamente di Sam e Birdie. Vediamo nel dettaglio la trama del film.

UNA RETE DI BUGIE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 23 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La storia si basa sull’amore che Sam, un giovane scrittore in cerca di ispirazione, nutre per Birdie. La donna è una bella barista che lavora nel bar frequentato da Sam, all’uomo però manca il coraggio di dichiararsi, e di fatto rimane ogni mattina a sorbire la colazione in silenzio, cercando un'ispirazione che non arriva nelle movenze di quella che diventa di fatto la sua musa ispiratrice. Il film continua con la delusione di Sam, il quale una mattina trova il coraggio di parlare con la ragazza, mattina che però vede Birdie assente dal lavoro, stante il suo licenziamento per i tanti ritardi che aveva accumulato nei mesi precedenti sul posto di lavoro. Su consiglio del barista, che aveva preso il posto della ragazza, Sam la cerca sui social, qui carpisce tutti i segreti della ragazza inerentemente alle sue passioni, e inizia anch’egli a coltivarle attendendo il momento giusto per incontrarla dal vero. L’incontro avviene una sera grazie ad uno spettacolo teatrale, dove Sam "per caso" si fa trovare, e dove riesce ad attaccare bottone con le sua musa. La giovane donna è attratta dall’uomo che sembra incarnare tutti i suoi hobby, e consente di uscire con lui e di iniziare a frequentarlo. Il piano cosi ben congegnato esalta la dote letteraria di Sam, che ogni sera al rientro dei vari appuntamenti con Birdie, riesce a scrivere un nuovo capitolo del suo romanzo. La ragazza alla fine si innamora veramente del giovane. La cosa più che far felice Sam viene da quest’ultimo accolta freddamente, egli sa benissimo che Birdie non stima il vero Sam, ma idealizza solamente la figura che lui ha creato artificialmente al solo scopo di scrivere il romanzo. La situazione però degenera, con i due che litigano per un futile motivo, il romanzo però era giunto quasi alla fine e Sam riesce a scrivere l’ultimo capitolo e portare lo scritto all’editore. Qui il giovane scrittore riceve una lettura del suo lavoro, totalmente in antitesi con quello che realmente voleva essere nella sua intenzione, l’esperto proprietario della casa editrice vede infatti nel protagonista del romanzo un uomo debole e allo sbaraglio, condannato alla solitudine eterna a causa della sua mancanza di coraggio. La rivelazione apre gli occhi al giovane, che ritorna dalla sua Birdie e confessa ciò che aveva fatto, la donna era al corrente dell’escamotage che aveva messo in piedi l’uomo, e non aspettava che la sua confessione per iniziare una relazione, che questa volta procede sui canoni della sincerità assoluta.

© Riproduzione Riservata.