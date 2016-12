UNA VITA/ Anticipazioni puntata 23 dicembre: Berta è complice di Mauro, Cayetana è spacciata?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 23 DICEMBRE: BERTA E' COMPLICE DI MAURO - Sarà una settimana breve per Una vita che domani non andrà in onda per lasciare spazio ai tradizionali programmi dedicati alla vigilia di Natale. Si tratterà comunque di un episodio davvero molto ricco di colpi di scena nel quale si scoprirà la vere motivazioni dell'interessamento di Berta per le sorti di Cayetana. La compagna di cella della De La Serna sarà complice di Mauro e riporterà all'ispettore quanto da lei scoperto durante un momento di sfogo della sua amica. Per questo San Emeterio deciderà di convocare Ursula, incalzandola con una serie di domande che potrebbero permettergli di giungere alla verità. Eppure ancora una volta, la governante di Cayetana si dimostrerà una donna crudele e astuta, ammettendo qualcosa di molto importante che potrebbe facilitare il percorso di uscita di prigione della sua padrona. In risposta ai tanti quesiti di Mauro, la governante dichiarerà che German e Manuela non sono morti. Perché dunque Cayetana è stata arrestata se non ci sono i corpi? Mentre la questione si farà estremamente complicata, Fabiana farà visita a Cayetana avvisandola del doppio gioco di Ursula. Secondo la zia di Rita, infatti, la governante non ha eseguito gli ordini della sua padrona, non inviando la richiesta di aiuto al vescovo che la vedova di German aveva chiesto. I problemi di Cayetana non saranno gli unici a caratterizzare la puntata odierna di Una vita. In essa infatti Maximiliano sarà furioso con Leonor, il cui comportamento potrebbe mettere a rischio il buon nome e soprattutto la tranquillità economica degli Hidalgo. Per questo il marito di Rosina deciderà di compiere un ultimo passo contattando Navas e chiedendogli di ripensare alla decisione da lui presa in precedenza. Otterrà dall'editore un ripensamento o sarà la fine della carriera letteraria della talentuosa Leonor?

