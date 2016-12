UNA VITA / Anticipazioni puntate spagnole: Celia non intende perdonare il nuovo tradimento di Felipe

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CELIA PERDONA FELIPE DAL TRADIMENTO? - Il tradimento di Felipe continuerà a tenere banco anche nella puntata di Una vita di oggi. In essa l'avvocato manterrà la promessa fatta in precedenza, ovvero porre fine alla relazione con l'amante Huertas. Ma, anche dopo avere preso questa importante decisione come richiesto dalla moglie, Celia non sembrerà troppo disposta a perdonare. Felipe le chiederà di dimenticare, mettendo una pietra sopra sui recenti problemi, ma lei continuerà a respingerlo. Finirà per mettersi nei guai con le sue stesse mani? Nel frattempo Huertas sarà furiosa dopo il due di picche dell'amante e avrà un terribile scontro con Trini che le chiederà di andarsene e non farsi più vedere. Le due donne si minacceranno a vicenda, la questione potrà dirsi finita qui? Se ancora i problemi non bastassero, Celia si troverà anche a sostenere moralmente l'amica Teresa, distrutta per la recente operazione alla quale Mauro è stato sottoposto. L'amante, infatti, non darà segni di miglioramento e si continuerà a pensare al peggio. Sarà proprio a Celia che la dolce maestra rivelerà di essere profondamente innamorata dell'ispettore, nonostante tutto il mondo sembri essere contro di loro, prima fra tutte Cayetana. Non va ricordato, infatti, che la De La Serna proverà un affetto del tutto particolare per la sua cara amica.

