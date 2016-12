UOMINI E DONNE / Anticipazioni e news: Manuel Vallicella e Sonia Lorenzini star, Luca Onestini solo una comparsa? (23 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, TRONOCLASSICO, ANTICIPAZIONI E NEWS: MANUEL VALLICELLA E SONIA LORENZINI OSCURANO LUCA ONESTINI – Il trono classico di Uomini e Donne tornerà ufficialmente in onda a gennaio 2017. Ad aprire il nuovo anno di Uomini e Donne dovrebbero essere i giovani visto che dev’essere ancora trasmessa la scelta di Claudio D’Angelo. In attesa delle nuove puntate e dei doposcelta delle coppie che si sono formate nella prima parte della stagione, sul web, continuano a circolare indiscrezioni sui nuovi tronisti. Ad animare le puntate del trono classico, a gennaio, saranno Manuel Vallicella, Sonia Lorenzini e Luca Onestini. Tra i tre, però, le due star della seconda parte della stagione del trono classico sono già Manuel Vallicella e Sonia Lorenzini. Il tronista veronese sta facendo parlare di sé per l’atteggiamento freddo e distaccato che sta riservando alle sue corteggiatrici. Timoroso di poter ricevere una nuova delusione dopo quella ricevuta da Ludovica Valli, il veronese sta procedendo con i piedi di piombo ma il suo atteggiamento ha sollevato pesanti critiche da parte delle sue pretendenti, sicure che Manuel pensi ancora a Ludovica Valli. Il trono di Sonia Lorenzini, invece, ha sollevato molte polemiche per la presenza di Alessandro Calabrese tra i corteggiatori. La presenza dell’ex gieffino, infatti, ha fatto torcere il naso alla stessa Sonia e ai fans di Uomini e Donne che non credono alla buona fede del romano che, su Instagram, ha assicurato di essere realmente interessato alla nuova tronista di Uomini e Donne. Nessuna novità, invece, sul trono di Luca Onestini che ha mantenuto un basso profilo durante le prime registrazioni. L’ex Mister Italia sta mantenendo un atteggiamento discreto e pacato osservando molto le sue corteggiatrici. Luca Onestini, dunque, contrariamente a Manuel e Sonia, è lo stesso “bravo ragazzo” che ha cercato di conquistare, senza successo, Clarissa Marchese. Se, dunque Manuel sta tirando fuori anche la parte più dura del suo carattere e Sonia sta confermando di essere una ragazza forte, pronta a dare del filo da torcere ai suoi corteggiatori, Luca è il ragazzo semplice e silenzioso desideroso solo di trovare l’amore.

