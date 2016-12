Uomini e Donne / Anticipazioni e news: Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, amore al top sotto le coperte (Oggi 23 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: RICCARDO E CAMILLA, AMORE AL TOP. LE FOTO INTIME SCATENANO L’ENTUSIASMO DEI FANS – Procede a gonfie vele il viaggio d’amore di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Esattamente come Clarissa Marchese e Federico Gregucci, anche Riccardo e Camilla stanno registrando il doposcelta insieme alla redazione di Uomini e Donne. Bellissimi e sempre più innamorati, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice stanno condividendo con i fans i momenti dei loro momenti d’amore. Dopo aver pubblicato un video della loro passione, i due piccioncini hanno pubblicato su Instagram Stories una foto scattata a letto. I due sembrano molto felici e innamorati e stanno rispondendo con i fatti alle critiche dei fans. Nonostante tutto, dunque, l’amore che ha travolto Riccardo e Camilla sembra vero e sincero. I due, pur essendo moto giovani, vogliono fare le cose sul serio. Riccardo e Camilla, dunque, seguiranno le orme di Andrea Damante e Giulia De Lellis, sempre più innamorati e popolari? I fans della giovane coppia si augurano di sì. Nel frattempo, cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: DURISSIMO SFOGO DI LUDOVICA VALLI – Ludovica Valli dice basta e si lascia andare ad un durissimo sfogo sui social con cui ha zittito tutte le critiche che le stanno piovendo addosso da quando Manuel Vallicella l’ha definita “bambina” in una delle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne. In un “momento no”, Ludovica Valli ha deciso di tirare fuori tutta la sua rabbia nei confronti di chi continua a criticarla senza neanche conoscerla. “Ma veramente siete serie? Ma chi deve parlare di me? Ma chi vuole che si parli di me? Ma chi? Anzi, ad oggi purtroppo queste persone che parlano giusto per dare aria alla bocca e giusto per gettare la loro cattiveria addosso agli altri creano solo ‘casini’ alla MIA VITA e alle persone che mi sono affianco... Il mio lavoro… non è né il gossip ne ‘scoop’ che creano le persone nelle loro teste piene di fantasia. Sarebbe veramente arrivato il momenti di finirla… Le persone che mi vogliono bene… Mi vogliono bene per ciò che ho potuto trasmettere IO PERSONA UMANA”, scrive sui social l’ex tronista.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: INCIDENTE PER VALENTINA RAPISARDA – E’ decisamente un brutto momento per Valentina Rapisarda. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex fidanzata di Andrea Cerioli ha avuto un incidente a pochi giorni dal Natale. Ad annunciarlo è stata la stessa Valentina su Instagram che però ha rassicurato tutti sulle sue condizioni. Dopo la rottura da Andrea Cerioli, dunque, le cattive notizie per Valentina Rapisarda continuano. L’ex corteggiatrice, dopo aver stravolto il look sfoggiando un taglio cortissimo, ha raggiunto i genitori in Sicilia per festeggiare il Natale insieme alle persone più importanti della sua vita. La fine della storia d’amore con l’ex tronista ha lasciato davvero il segno sulla Rapisarda che appare sempre triste e inconsolabile. Quello con Andrea Cerioli è stato un amore vero in cui ha creduto sin dal primo giorno. Nonostante gli sforzi, però, non è riuscita a mantenere in piedi la relazione. “Papà te lo dico sottovoce… Ho fatto un incidente.” Prima che i suoi fan si preoccupassero per lei, la Rapisarda ha scritto: “Stanno tutti bene”.



