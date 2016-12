UOMINI E DONNE / Trono Over, anticipazioni e news: Tina Cipollari al settimo cielo, il gesto d’amore di Chicco Nalli (Oggi, 23 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: IL GESTO D’AMORE DI CHICCO NALLI PER TINA CIPOLLARI – Nessuna crisi matrimoniale tra Tina Cipollari e Chicco Nalli. Nonostante i rumors che vorrebbero la bionda opinionista di Uomini e Donne e l’hair stylist vicini al divorzio, arrivano le splendide parole di Chicco. “Non c’è mai stata la crisi con Tina. Ne hanno parlato e continuano a farlo ancora tutti i giornalisti ma sono state dette solo bugie. – svela Chicco a Eva Express, dove aggiunge – Lo dimostrano i fatti. Stiamo ancora insieme, stiamo crescendo i nostri figli e facciamo tutto insieme. Sempre uniti. Quindi di quale crisi stiamo parlando?”. “Dopo che l’ho vista a Selfie le cose cambiano le ho mandato un messaggio scritto con il cuore, dove le dicevo che ero orgoglioso di averla sposata, di avere accanto una donna così che mi regala tante soddisfazioni ed è sempre capace di farmi sorridere” – racconta l’hairstylist, che svela la reazione della moglie– “Mi ha subito chiamata emozionata, dicendomi ‘Non mi hai mai scritto un messaggio così pieno d’amore'”. Infine, nonostante Tina Cipollari abbia stretto una forte amicizia con Giorgio Manetti, Chicco Nalli rivela di non essere geloso. “Geloso lo ero all’inizio. Poi dipende sempre dall’intelligenza della coppia. Ho conosciuto una persona che lavorava nel mondo dello spettacolo ed è circondata da tanti uomini. – e conclude – Non posso cambiare la sua vita, e anche lei non può cambiare la mia”.

