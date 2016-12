Valentina Corti / L’attrice concorrente nel game show di Rai 1: una carriera iniziata quasi per caso (Music Quiz, 23 dicembre)

VALENTINA CORTI, L’ATTRICE OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1: UNA CARRIERA INIZIATA QUASI PER CASO (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - Quello di Valentina Corti è diventato uno dei nomi più famosi nel panorama culturale italiano: nonostante la giovane età ha recitato in numerose fiction, anche di livello internazionale, ma la notorietà l'ha raggiunta recitando in Un medico in famiglia. Quello che nessuno avrebbe mai detto è che Valentina Corti ha iniziato la sua carriera d'attrice praticamente per gioco, dato che in realtà stava frequentando con profitto la facoltà di Economia all'università. "Io avevo circa 17 anni e in quel periodo avevo fatto delle foto e avevo iniziato con le pubblicità così, un po’ per gioco, un po’ per guadagnare qualcosa. Ho conosciuto la mia attuale agenzia e il mio agente mi disse: “Perché non prendi in considerazione l’idea di fare l’attrice a un livello professionale?”. Io dissi di no perché dopo il liceo volevo fare economia, volevo fare tutt'altro nella vita. Ho continuato a fare pubblicità, poi mi sono iscritta all'università, ho iniziato a fare i primi esami, ad avere una mia vita da adulta e mi sono resa conto che, in realtà, quella non era la mia strada. Sono stata scelta per un piccolo ruolo in una fiction Rai e quando mi sono ritrovata su quel set mi sono resa conto che era quello che volevo fare", ha detto in esclusiva Valentina Corti al sito Quotidiano Giovani. Insomma, un bel colpo di fortuna per l'attrice, che fortunatamente ha avuto di fortuna di capire in tempo quale fosse la sua strada.

VALENTINA CORTI, L’ATTRICE OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1 (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - Ancora grande spettacolo nel venerdì sera di Rai Uno. Nella rete ammiraglia dell'azienda televisiva pubblica italiana verrà trasmessa una nuova puntata del game show Music Quiz, condotto ancora una volta da Amadeus. Tra i numerosi ospiti, è stata invitata anche la bella attrice romana Valentina Corti, in grande ascesa nel corso degli ultimi anni. Il nuovo gioco televisivo dedicato alla musica farà ancora una volta divertire il pubblico grazie a ritmi serrati e ad una lunga serie di prove da superare. La Corti sarà presente insieme ad altri personaggi di spicco dello spettacolo italiano, tra i quali si segnalano Massimo Ghini, Micaela Andreozzi, Massimo Ciavarro e Maria Grazia Cucinotta.

VALENTINA CORTI, L’ATTRICE OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1: CURIOSITA' (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - Valentina è diventata ancora più conosciuta tra i telespettatori grazie al ruolo di Sara Levi nella decima stagione dell'infinita serie televisiva Un medico in famiglia. Secondo quanto scoperto dai gossip e confermato dalla stessa Corti, quest'ultima è fidanzata con un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo e starebbe quasi per sposarsi. Tuttavia, non ha alcuna intenzione di far scoprire ai paparazzi la sua identità per salvaguardare la propria privacy.

VALENTINA CORTI, L’ATTRICE OSPITE NEL GAME SHOW DI RAI 1: LA CARRIERA (MUSIC QUIZ, 23 DICEMBRE 2016) - Valentina Corti nasce a Roma l'11 dicembre 1985 e tenta il percorso universitario nella facoltà di Economia, prima di rendersi conto che la recitazione è la sua vera strada. Appare in televisione per la prima volta nel 2007 con la fiction Conta su di me e intraprende una carriera artistica di ottimo livello, con una gavetta lunga e molto soddisfacente. Fa esperienza in Rex e Don Matteo 7 prima di lavorare a teatro in Amanti. Quindi, torna sul piccolo schermo e diventa un volto noto delle serie televisive italiane. Tra queste, vanno ricordate Titanic - Blood & Steel, Tutta la musica del cuore, Trilussa - Storia d'amore e di poesia, K2 - la montagna degli Italiani e Altri tempi. Compare anche al cinema nei film Romeo and Juliet, Fango e gloria - La Grande Guerra e A Napoli non piove mai. La vera fama viene raggiunta nei panni di Sara Levi in Un medico in famiglia.

