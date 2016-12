VIAGGIO SOLA/ Il film con Margherita Buy e Stefano Accorsi in onda su Rai Movie

VIAGGIO SOLA, IL FILM IN ONDA NELLA SECONDA SERATA DI RAI MOVIE: IL CAST (OGGI, 23 DICEMBRE) - Nella seconda serata di Rai Movie va in onda il film commedia Viaggio sola diretto dalla regista Maria Sole Tognazzi che ne ha realizzato anche il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con Ivan Cotroneo e Francesca Marciano. Della durata di circa 90 minuti e prodotto da Rai Cinema e dalla BiancaFilm, nella pellicola fanno parte del cast Margherita Buy, Stefano Accorsi, Fabrizia Sacchi, Gianmarco Tognazzi, Alessia Barela e Lesley Manville.

VIAGGIO SOLA, IL FILM IN ONDA NELLA SECONDA SERATA DI RAI MOVIE: LA TRAMA (OGGI, 23 DICEMBRE) - L'intera trama del film ruota intorno alla figura di Irene, una donna quarantena che lavora come ispettrice nel settore turistico. In particolare il suo compito sarebbe quello di venire negli hotel di lusso e valutarne tutti i parametri, tra cui la pulizia, il servizio del personale ecc. In questo modo Irene può permettersi di viaggiare liberamente per il mondo. Un lavoro che le piace particolarmente. L'unico problema con cui deve fare i conti è relativo alla ristretta cerchia di persone con cui può essere in contatto. Difatti lei parla soltanto con la sua sorella minore, Silvia, con il proprio marito Tommaso con cui è ai ferri corti, le sue nipotine, e l'ex ragazzo Andrea, con il quale è riuscita comunque a mantenere una ferrea amicizia. Con il proseguire del film Silvia diventa sempre più preoccupata nei confronti di sua sorella, che diventa meno serena a causa della scissione con Tommaso. Così Silvia decide di aiutarla. Tuttavia Irene non sembra conscia dei problemi che sta attraversando: infatti, si dice felice della sua vita, in quanto è privilegiata e indipendente. Lei, insomma, è una persona libera. Poco dopo è la stessa Irene a entrare in crisi, in quanto Andrea le rivela di aver avuto una storia con un'altra donna da cui sta aspettando il suo bambino. Questo porterà Irene a riflettere sul suo modo di vivere, anche grazie a Kate Sherman, un'antropologa con cui l'italiana ha instaurato un'amicizia a Berlino. Tuttavia, Kate muore poco dopo, da sola, nell'hotel, e questo porta altre riflessioni nella testa di Irene.

