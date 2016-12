VICTOR ROS/ Anticipazioni puntata 23 dicembre 2016: Il sogno della ragione, Victor promosso ad Ispettore di primo livello

VICTOR ROS, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 DICEMBRE 2016: IL SOGNO DELLA RAGIONE - Anche oggi, venerdì 23 dicembre 2016, si rinnova sul piccolo schermo di Canale 5 l'appuntamento con Victor Ros, la serie TV spagnola che vede protagonista Carles Francino, nel ruolo del giovane (e futuro) ispettore Ros. A partire dalle 14.45 prenderà il via la prima parte del terzo episodio, dal titolo "Il sogno della ragione", durante il quale continueranno le indagini di Victor a proposito del caso delle prostitute sul quale stava indagando il mentore Martinez, che da piccolo l'ha salvato dalla strada regalandogli l'opportunità di costruirsi un futuro, poco prima di perdere la vita. Ma non sarà solo questa la novità relativa alla carriera del protagonista: Ros ha in mano un caso importante, e vuole arrivare alla verità anche per una questione personale, ma all'orizzonte - per lui - è in vista anche un altro piccolo salto di carriera. Don Fernando, infatti, è stato appena nominato prefetto e decide di affidargli la carica di Ispettore di primo livello, secondo in dipartimento solamente a Buendìa. Mentre Ros fa un sogno molto particolare legato all'indagine, deve trovare anche il modo di ostacolare i passi falsi di Carballo, al quale ha sottratto l'indagine e che sembra farà di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote...

