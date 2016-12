Vincitore Rischiatutto / Pagelle ultima puntata: il campione è Giuseppe Pentassuglia, comicità esplosiva di Luciana Littizzetto

VINCITORE RISCHIATUTTO, ULTIMA PUNTATA: I TOP - Tra i top assoluti dell'ultima puntata in prima linea il parterre di ospiti in studio: in questa serata conclusiva, infatti, tantissimi sono gli ospiti "portati e voluti direttamente da Luciana Littizzetto", come annuncia Fabio Fazio. Luciana, infatti, è la materia vivente di questa puntata e sembra proprio aver fatto una lista precisa di persone da portare nello studio, evidentemente perché saranno "prese di mira" dalla sua ironia pungente. Divertentissimo anche il momento conclusivo, con l'arrivo dei Luciana in veste di strega/befana accanto alla slitta "guidata" da Babbo Natale Beppe Vessicchio: Lucianina ha fatto divertire tutti con le classiche battute del suo repertorio e con la consegna dei regali natalizi. Altro top assoluto, a sorpresa, la valletta, sempre classifica come "flop" e "fallimento" nelle scorse puntate: Alessandra Mastronardi, infatti, oltre ad essere un'attrice bravissima e bellissima, si è distinta rispetto alle "colleghe" che l'hanno preceduta, dando quel tocco in più, di sicuro almeno più autorevole. Ultimo Top naturalmente quello delle domande finali che hanno dato il titolo di campionissimo nelle mani di Giuseppe Pentassuglia con 136 mila euro .

VINCITORE RISCHIATUTTO, ULTIMA PUNTATA: I FLOP - Tra i flop del Rischiatutto, purtroppo, subito uno dei concorrenti in gara: Stefano Orofino, campione preparato sulla storia della Juventus, che è rimasto in silenzio lasciando fare agli altri partecipanti il "gioco", rimanendo molto indietro e perdendo tante occasioni importanti (anche se poi si è rifatto rispondendo correttamente alla domande finali ma dovendo cedere il passo poi agli altri avversari). Anche Luciana Littizzetto lo "rimprovera" scherzosamente, chiedendogli di essere più "attivo", invece di rimanere fermo con il suo montepremi iniziale. Elencato tra i flop o le grandi delusioni di questa puntata l'eccessiva precisione e puntigliosità del Signor No: sempre attento a pronunce, termini, parole e sillabazione, corregge anche eventuali errori di parole straniere dette male o una doppia lettera aggiunta ma a malapena percepita al suono. Insomma, nel momento in cui la domanda si vede che la si conosce, si potrebbe anche chiudere un occhio su queste sfumature.

(Fabiola Granier)

