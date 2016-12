WINDSTROM-LIBERI NEL VENTO/ Su Rai 2 il film con Hanna Blinke e Marvin Linke, alla regia Katjia von Garnier (oggi, 23 dicembre 2016)

WINDSTORM - LIBERI NEL VENTO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 23 DICEMBRE 2016: IL CAST - Windstorm - Liberi nel vento, il film in onda su Rai 2 ore 18.30. Una commedia dal titolo originale Ostwind prodotta e realizzata in Germania durante l’anno 2013 con durata pari a circa 1 ora e 45 minuti con la regia di Katjia von Garnier. Nel cast sono presenti Hanna Blinke, Marvin Linke, Cornelia Froboess, Tilo Pruckner, Nina Kronjager, Jurgen Vogel, Maria Menn, Detlev Buck e Peter Meinhardt. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

WINDSTORM - LIBERI NEL VENTO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 23 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il film narra la storia di una ragazzina di nome Mika, di quattordici anni e quindi con tutte le problematiche legate alla sua età. Nello specifico Mika non solo non ha un buon rapporto con i suoi genitori ma ha avuto anche dei problemi molto importanti a scuola che non le hanno permesso di superare l’anno. Infatti Mika, a differenza delle aspettative, è stata bocciata, questa notizia rattrista moltissimo la spensierata Mika, la quale non solo si dice molto dispiaciuta di dover ripetere l’anno e quindi perdere tutti i propri compagni di scuola, ma sa anche di dover affrontare l’ira dei suoi genitori che come è inevitabile le proibiranno di fare in estate tutte le avventure che la ragazzina da sempre sognava. Infatti Mika aveva progettato insieme alle proprie amiche, che una volta finita la scuola, tutte insieme sarebbero partite alla volta del campeggio estivo, ma per lei le cose andranno molto diversamente da come si era immaginata quella splendida estate. Infatti non solo Mika viene sgridata severamente dai suoi genitori per la bocciatura ma poi viene spedita da sua nonna che vive in campagna all’interno di una fattoria. La nonna è un tipo molto severo e Mika sa molto bene che quell’esperienza sarà molto difficile come sa benissimo di fare il conto alla rovescia con i giorni che la separano dal ritorno a casa. Man mano che però passano i gironi all’interno della fattoria in compagnia di sua nonna, Mika inizia ad ambientarsi e a piacerle quel nuovo mondo. Inoltre ben presto fa la conoscenza di un ragazzo di nome Sam che si occupa delle stalle e di cui rimane subito affascinata. Inoltre Mika inizia ad interessarsi anche ad un cavallo molto selvaggio che tutti chiamano Ostwind. La ragazzina rimane , stranita nello scoprire che nessuno sia stato in grado di domare quello stallone. Così armata di forte determinazione e coraggio, Mika decide di introdursi in piena notte all’interno della stalla, e da questo momento in poi ha inizio una amicizia molto particolare con il cavallo selvaggio Ostwind grazie alla sua dote di riuscire a parlare con lui.

