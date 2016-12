40° FESTIVAL DEL CIRCO DI MONTECARLO/ Anticipazioni puntata 24 dicembre 2016: le esibizioni, il video di Kris Kremo alle prese con i mattoni

40° FESTIVAL DEL CIRCO DI MONTECARLO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 DICEMBRE 2016: KRIS KREMO ALLE PRESE CON I MATTONI, VIDEO - Kris Kremo è uno dei grandi artisti circensi che vedremo esibirsi questa sera nella prima parte del 40° Festival del Circo di Montecarlo, in onda su Rai Tre a partire dalle 21.15 di questa sera, condotto per l’Italia da Andrea Lahotska. In un video condiviso negli ultimi giorni su Instagram lo vediamo impegnato in una delle sue spettacolari performance. Elegantissimi sul palco, il grande Kris Kremo ci mostra la sua grande abilità coi mattoni. Il giocoliere ne maneggia tre contemporaneamente compiendo straordinarie coreografie che danno prova della sua grande abilità e della sua immensa esperienza: clicca qui per il video dedicato a Kris Kremo.

40° FESTIVAL DEL CINEMA DI MONTECARLO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 DICEMBRE 2016 - Siamo al 40° compleanno per la kermesse circense più importante al mondo, il Festival Intenzionale del Circo di Montecarlo: proprio per questo - e per ricordare il suo ideatore, Ranieri III - la principessa Stephanie han voluto organizzare una festa speciale, che verrà trasmessa - nella sua prima parte - stasera, 24 dicembre 2016, in prima serata sul piccolo schermo del terzo canale nazionale. La promessa è che lo spettacolo, che permetterà a diversi talenti scelti tra coloro che sono stati premiati a Montecarlo di alternarsi sul palcoscenico, sarà in grado di entrare nei cuori del pubblico e, allo stesso modo, nella storia del circo. La serata sarà condotta da Andrea Lethoska: si partirà con delle evoluzioni in grado di mozzare il fiato, grazie alla strabiliante presenze dei Flying Tabares, per passare poi a Kris Kremo - che nel 1981 fu in grado di stupire anche Cary Grant - punto ad andare in scena con i suoi numeri di giocoleria. Quali artisti artisti vedremo sul palco del Festival del Circo di Montecarlo?

40° FESTIVAL DEL CINEMA DI MONTECARLO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 DICEMBRE 2016: GLI ARTISTI IN SCENA - Al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, in onda stasera su Rai 3, ci saranno anche i Desire of Flight, Valeri e Malvina, che stupiranno tutti con un numero mozzafiato alle cinghie (i due si sono aggiudicato il premio Clown D’Oro nel 2014). In scena sul trampolino elastico, con una performance del tutto innovativa ci saranno invece i Catweel, ma ampio spazio verrà dedicato anche ai clown: Daris e Fumagalli, che hanno portato a casa il riconoscimento del Clown D’Oro a Montecarlo lo scorso anno, regaleranno una bella scorpacciata di risate, ma andranno in scena anche lo strambo Housch ma Housch e i Rastelli. Impossibile poi dimenticare gli acrobati Peres Brothers, di origini portoghesi, il bulgaro Encho e gli italiani Pellegrini. L’appuntamento è fissato per le 21.15 su Rai 3.

br/>© Riproduzione Riservata.