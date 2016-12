A SUA IMMAGINE/ Speciale: messaggi di auguri di Natale dei vescovi italiani su RaiUno (oggi, 24 dicembre 2016)

A SUA IMMAGINE, SU RAI 1 I MESSAGGI DI AUGURI DEI VESCOVI (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - Non mancheranno neanche quest’anno i consueti auguri dei vescovi nella sera della vigilia di Natale: oggi, sabato 24 dicembre 2016, andrà in onda un appuntamento speciale con A sua immagine, a partire dalle 23.20 circa, durante il quale si ascolteranno i messaggi inviati dalle personalità religiose sparse per tutta la nostra Penisola. Lorena Bianchetti intervisterà il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e che si troverà presto alla guida del Consiglio che riunisce le Conferenze episcopali di tutta l’Europa. Il Natale e la venuta di Gesù sono eventi salvifici, e proprio per questo al centro dei messaggi ci saranno le periferie, non solo fisiche e geografiche, ma anche dell’anima, delle possibilità. Le parole dei vescovi, riportate da A sua immagine, saranno indirizzate in particolare a chi fa fatica ad arrivare a fine mese, a chi è senza lavoro o senza un tetto sulla testa: a tutti coloro che si trovano in quelle che possono essere considerate le periferie economiche, spirituali e sociali della nostra Italia.

