ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE/ Su Rai 2 il film d'animazione diretto da Clyde Geronimi, Hamilton Luske e Wilfred Jackson (oggi, 24 dicembre 2016)

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITA' - Alice nel paese delle meraviglie, il film in onda su Rai 2 oggi, sabato 24 dicembre 2016 alle ore 22.40. Una pellicola d'animazione che è stata prodotta nel 1951 dalla Walt Disney Pictures che si basa sull'omonimo e suggestivo romanzo composto dall'autore britannico Lewis Carroll nel 1865. È il tredicesimo lungometraggio realizzato dalla nota casa di produzione. La regia è stata curata da una squadra di animatori davvero eccezionali come, ad esempio, Clyde Geronimi, Hamilton Luske e Wilfred Jackson. Tutti e tre hanno scritto intere pagine della storia del cartone animato, realizzando film molto celebri ed apprezzati da grandi e piccini come, ad esempio, "Cenerentola", "La carica dei 101", "Lilli e il Vagabondo" e "Peter Pan". Venendo a parlare, invece, del cast che ha preso parte al doppiaggio del cartone, l'incantevole protagonista del film ha la voce di Kathryn Beaumont, oltre ad Alice, l'attrice ha doppiato anche la soave Wendy in "Peter Pan". Il Cappellaio Matto, invece, è stato interpretato dal mitico Ed Wynn, tutti lo ricordano nel ruolo del bizzarro zio Albert, particolare personaggio con la passione per le colazioni sul soffitto, nel bellissimo film "Mary Poppins". Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Alice è una deliziosa bimba inglese che passa un pomeriggio tranquillo sulle rive di un fiume mentre sua sorella cerca di spiegarle la storia della monarchia britannica. Per la nostra protagonista è un tedio costante e quindi la fanciulla inizia a guardarsi introno nella speranza che qualcosa di eccitante riesca a colpire la sua attenzione. I suoi sogni verranno realizzati, improvvisamente la bimba scorge un coniglio bianco. Fin qui nulla di strano se non fosse che la strana creatura veste un variopinto panciotto e reca in mano un orologio da taschino che consulta ossessivamente ripetendo ad alta voce di essere in terribile ritardo. Quando la bizzarra creatura salta all'interno di una tana, Alice decide di seguirlo e si infila a sua volta nel buco. Con suo enorme orrore si deve accorgere che è finita in una vera e propria voragine, la nostra bambina precipita per svariati minuti. Fortunatamente, verso la fine del volo la sua velocità inizia automaticamente a diminuire. Per un pelo riesce a scorgere il Bianconiglio mentre oltrepassa una minuscola porticina, Alice cerca di seguirlo ma è troppo grande per riuscire a varcare l'uscio. La maniglia della porta prende vita e le suggerisce di assumere una particolare pietanza che le consentirà di rimpicciolire a suo piacimento. Purtroppo, la minuscola Alice si deve rendere conto che la porta è stata chiusa a doppia mandata, la chiave necessaria per aprirla è rimasta sul tavolo che ora è troppo alto perché la nostra protagonista possa raggiungerla. Deciderà allora di assaggiare un misterioso biscotto che la farà diventare gigantesca, stremata da questo continuo cambio di dimensioni, la bambina si mette a piangere. Le sue lacrime, però, sono diventate enormi e la piccola rischia di allagare la stanza. Fortunatamente, alla fine riesce a dosare i due alimenti magici e diventa della dimensione giusta per riuscire ad uscire dalla camera. In questo modo fa il suo ingresso nel Paese delle Meraviglie, terra misteriosa dove tutto può succedere. Il suo obiettivo è quello di scoprire quale fosse l'appuntamento per cui il Bianconiglio era in un così terribile ritardo, si reca quindi a casa del roditore ma commette un errore davvero madornale. Mangia un biscotto per ingannare il tempo e diventa nuovamente gigantesca, spaventando a morte il suo ospite, il suo amico Capitan Libeccio e lo spazzacamino Biagio Lucertola: i tre decidono di liberarsi di quella mostruosa creatura una volta per tutte dando fuoco alla casa...

© Riproduzione Riservata.