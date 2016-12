Anna Tatangelo / La compagna di Gigi D’Alessio all’Auditorium di Roma: i regali da scartare, foto (Concerto di Natale 2016 Canale 5, 24 dicembre 2016)

ANNA TATANGELO, LA COMPAGNA DI GIGI D’ALESSIO ALL’AUDITORIUM DI ROMA: FOTO, PRONTA PER SCARTARE I REGALI (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Anna Tatangelo è tra gli artisti italiani che si esibiranno questa sera, sabato 24 dicembre 2016, sul palco dell’Auditorium Conciliazione di Roma per il Concerto di Natale condotto da Federica Panicucci e trasmesso su Canale 5. La data di oggi era molto attesa dalla moglie di Gigi D’Alessio, che nei giorni scorsi ha dedicato alla vigilia di Natale un post sulla sua pagina Instagram: “l 24 dicembre si avvicina! L'apertura dei regali..nuovi giochi da usare per ore e ore... con le batterie giuste per non farli scaricare “. Nello scatto ammiriamo la cantante mente posa davanti al suo albero dalle decorazioni argentee e blu, con “in braccio” un dinosauro giocattolo di suo figlio e le batterie per renderlo operativo. Clicca qui per vedere lo scatto che ha collezionato oltre 13mila like.

ANNA TATANGELO, LA CANTANTE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Torna come ogni Vigilia di Natale su Canale 5 lo straordinario spettacolo offerto dal Concerto di Natale. L'evento è approdato ormai alla sua 24° edizione. Quest'anno verrà condotto da Federica Panicucci che prenderà il posto di Silvia Toffanin ed Alvin, conduttori della passata edizione. Il Concerto di Natale viene trasmesso dall'Auditorium Conciliazione di Roma ed ospiterà tanti ospiti, tra i quali ci sarà anche la meravigliosa Anna Tatangelo. Negli ultimi giorni sono girate voci molto insistenti che riguarderebbero una probabile crisi tra lei e Gigi D'Alessio.

ANNA TATANGELO, LA CANTANTE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA: CURIOSITA' (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Secondo Dagospia, pare proprio che il cantante napoletano non abbia gradito alcuni atteggiamenti della sua amata. La Tatangelo avrebbe deciso di partire per il tuor promozionale del film Un Natale al Sud al quale ha preso parte, senza di lui. L'esistenza di Anna Tatangelo è stata profondamente segnata da un avvenimento drammatico accaduto tre anni fa, quando la cantante ciociara perse il figlio che portava in grembo. Ha raccontato il dramma e la sofferenza di quei momenti in un'intervista rilasciata per Vanity Fair. Il drammatico evento ha preceduto la nascita del primogenito della coppia Tatangelo-Gigi D'alessio. La cantante ha parlato di quel periodo come del più brutto della sua vita ed ha raccontato di aver trascorso un lungo periodo d'isolamento. Fortunatamente a riportarle il sorriso ci ha pensato il piccolo Andrea, nato circa un anno dopo il brutto evento. Riguardo alle frequenti voci di crisi tra lei ed il cantante napoletano, la Tatangelo ha categoricamente smentito la fondatezza di questo genere di notizie.

ANNA TATANGELO, LA CANTANTE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA: LA CARRIERA (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Anna Tatangelo è nata a Sora nel gennaio del 87. La sua carriera artistica ha inizio nel 2002, quando a soli 16 anni, conquista il primo posto nel concorso canoro di San Remo Giovani, con il brano Doppiamente Fragili. Da allora ha pubblicato 6 album e 27 brani, grazie ai quali ha venduto più di 700mila copie e conquistato numerosissimi dischi d'oro di platino. Nel 2010 ha partecipato come giudice nel talent show X Factor e due anni dopo prende parte alla trasmissione condotta da Milly Carlucci, Ballando con le stelle, in coppia con Stefano Di Filippo.

