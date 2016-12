ASSASSINIO SUL NILO/ Su Iris il film con David Niven e Peter Ustinov, alla regia John Guillermin (oggi, 24 dicembre 2016)

ASSASSINIO SUL NILO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST - Assassinio sul Nilo, il film in onda su Iris oggi, sabato 24 dicembre 2016 alle ore 21.00. Si tinge di giallo la prima serata di Iris, la rete trasmetterà infatti "Assassinio sul Nilo", adattamento cinematografico del libro "Poirot sul Nilo" di Agatha Christie. Girato nel 1978, il film è stato diretto da John Guillermin ed interpretato da David Niven, Peter Ustinov, Bette Davis e Mia Farrow. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

ASSASSINIO SUL NILO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Agli inizi del '900, l'affascinante ma squattrinato Simon Doyle sposa la bellissima e ricca Linnet Ridgeway, dopo aver avuto una liaison con la migliore amica di quest'ultima, Jacqueline De Bellefort. La donna, che non si è ancora rassegnata alla fine della sua relazione con Simon, si spinge fino al punto di seguire i due, che si trovano a bordo del battello Karnak per trascorre la loro luna di miele in Egitto. Jacqueline spara a Simon e lo colpisce a una gamba, ma questi viene prontamente soccorso dal dottor Bessner, mentre la donna, evidentemente scioccata, viene riportata nella sua cabina da miss Bowers, che la seda e rimane a vigilare su di lei. L'arma del delitto però scompare, e il mattino seguente Linnet viene rinvenuta priva di vita nella sua stanza, la causa del decesso è un colpo d'arma da fuoco alla tempia. Sul battello viaggia anche il detective Hercules Poirot, il quale si prende la briga di indagare per risolvere l'inquietante mistero della morte di Linnet. L'investigatore esclude subito Jacqueline (che con l'aiuto del sonnifero ha dormito per l'intera nottata sotto lo sguardo vigile di miss Bowers) e Simon (immobilizzato a causa della ferita ad uno degli arti inferiori) dalla lista dei sospettati e si concentra su alcuni degli altri passeggeri del battello, in quanto tutti sembrano avere delle ragioni per assassinare Linnet. La scrittrice Salomè Otterbourne, ad esempio, avrebbe potuto volersi vendicare per il fatto che la giovane ereditiera l'aveva denunciata in seguito alla tutt'altro che lusinghiera descrizione che la scrittrice aveva fatto di lei in un suo libro. James Ferguson avrebbe potuto spingersi fino all'assassinio in quanto pensava che Linnet fosse una "parassita", e in quanto tale avrebbe meritato la morte per il bene della società. Louise Bouget, cameriera della defunta, avrebbe potuto fare lo stesso spinta dalla rabbia, dato che proprio la sera del tentato omicidio di Simon per mano di Jacqueline aveva subito un secco no dalla padrona in risposta alla sua richiesta di un congedo permanente dal suo servizio. Proprio la cameriera viene però sgozzata e ritrovata con una banconota strappata tra le dita, segno del fatto che era a conoscenza dell'identità dell'assassino di Linnet e che stava provando a farsi pagare per il suo silenzio. Per Poirot le cose sembrano voler arrivare ad una conclusione quando Salomè Otterbourne dichiara di conoscere il nome dell'uccisore di Linnet e Louise, ma si accascia al suolo, morta, proprio quando sta per fare la sua rivelazione. Tuttavia Poirot sembra ormai aver scoperto il nome del colpevole, che non è uno ma bensì due, a sorpresa, infatti, dietro i tre delitti c'è infatti la mano di Simon e Jacqueline, che non avevano mai smesso di essere amanti e che avevano architettato un piano che prevedeva la love story tra Simon e Linnet, ma soltanto al fine di poter mettere le mani sul cospicuo patrimonio della giovane.

