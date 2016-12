AMICI 2016/ Ed.16, news: video, i portafortuna e i viaggi che gli alunni sognano di fare (oggi, 24 dicembre 2016)

AMICI 16, 2016 NEWS: I PORTAFORTUNA E I VIAGGI CHE GLI ALUNNI SOGNANO DI FARE, VIDEO - Visitare l’Italia, la Thailandia, l’Australia l’America, la Sardegna, il Giappone, la Russia, l’Inghilterra: ogni giovane artista che partecipa ad Amici 2016 ha il suo viaggio ideale e lo ha raccontato in un video pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del talent show condotto da Maria De Filippi. I ragazzi hanno parlato anche dei loro portafortuna: c’è chi ha un polipo, il bracciale di un’amica, un Buddha antico trovato nella sabbia, una foca lasciata in eredità dal nonno, un foulard da portare in studio, un orsetto piccolino. Tra tutti i portafortuna dei concorrenti, quello che sembra avere più colpito il pubblico è la foca del nonno di Richi, come leggiamo nei commenti: clicca qui per vedere il video.

AMICI 16, 2016 NEWS: LO STREGO DIVIDE IL PUBBLICO, ACCEDERA’ AL SERALE? – La scuola di Amici 16 è ripartita da poche settimane. Tra tutti gli allievi che stanno cercando di realizzare i propri sogni tra i banchi della scuola di Maria De Filippi, quello che ha letteralmente diviso il pubblico è sicuramente Lo Strego. Cantautore geniale come è stato definito dagli insegnanti che lo hanno voluto nella scuola, Lo Strego è amato e odiato allo stesso tempo. Da una parte c’è chi lo considera uno dei migliori talenti della scuola e, dall’altra ci sono quelli che lo considerano troppo sicuro di sé ed egocentrico. Lo Strego, però, ha dalla sua i favori della commissione che lo considerano capace di esprimere emozioni con la sua voce e le sue parole. Lo Strego, dunque, sarà uno degli allievi che accederà senza problemi al serale? I fans del talent show di Maria De Filippi sono sicuri di sì e sono pronti a scommettere che riuscirà ad arrivare anche fino in fondo.

AMICI 16, 2016 NEWS: SHADY E THOMAS, E’ NATA UNA NUOVA COPPIA? – Anche in vacanza, i ragazzi di Amici 16 continuano a far rumore. Tra le allieve più seguite sui social e intorno alla quale si sono scatenati anche rumors sulla sua via privata c’è sicuramente Shady. La cantante che ha lasciato il segno con la sua inconfondibile voce è stata la protagonista dei primi gossip della scuola di Amici 16. Tra Shady e Riccardo Marcuzzo, infatti, è nata un’amicizia speciale che aveva tutti i presupposti per trasformarsi in qualcosa di più importante. Ad oggi, però, non ci sono notizie su una presunta storia d’amore tra i due anche perché Riccardo, sempre più amato dai fans, sembra avere in testa solo la musica. Shady, così, si è consolata con Thomas. I due cantanti di Amici 16 hanno condiviso con i fans una foto speciale in cui mostrano l’affetto nato tra loro. Quello tra Shady e Thomas, però, è un affetto sincero e profondo come quello tra sorella e fratello. Nessuna malizia, dunque, tra i due cantanti come potete vedere cliccando qui.

AMICI 2016, ED.16, NEWS: I RAGAZZI ASPETTANO IL NATALE (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - I ragazzi di Amici 2016 sono usciti dalla scuola in occasione delle feste natalizie. Gli episodi del talent di Maria De Filippi dovrebbero tonare direttamente il 14 gennaio e i fan del programma non vedono l'ora di vedere i loro beniamini di nuovo sul piccolo schermo. I ragazzi sono tutti tornati a casa e adesso si stanno godendo le vacanze nelle proprie città: c'è chi come Lorenzo Sorice è andato a fare shopping, chi come Shady è tornata a far visita alla sua vecchia scuola, chi come Mike Bird continua a farsi selfie in bianco e nero allo specchio e informare i suoi fan sulle temperature esterne. Ma tutti hanno una cosa in comune: passeranno il Natale con la propria famiglia e per un piccolo periodo magari non si alleneranno. Ma ne siamo proprio sicuri? Sia i ballerini sia i cantanti vogliono sicuramente arrivare in forma ad Amici per il nuovo anno, visto che poi li attende la prova più difficile di tutto lo show: l'accesso al serale!

AMICI 2016, ED.16, NEWS: CHI SARANNO LE NEW ENTRY DEL SERALE? (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - Se c'è una cosa che i fan di Amici 2016 sono ansiosi di sapere, è chi saranno le new entry del serale: si è saputo che Emma Marrone non farà più parte della giuria (forse a causa del suo ex fidanzato, Stefano De Martino?) e che forse il suo posto sarà preso da Elisa o Giorgia (che è anche la compagna dell'insegnante di ballo Emmanuel Lo). Rumors sulle new entry di Amici 2016 riguardano anche Simona Ventura, la conduttrice di Selfie - le cose cambiano, e Fedez. Soprattutto quest'ultimo è il nome più richiesto dai fan del programma che, dopo la fine di X Factor 2016, vorrebbero ancora vedere il loro rapper preferito in veste di giudice di un talent. La sua presenza potrebbe anche portare nuovo lustro alla scuola, visto che Fedez è un personaggio molto popolare che dovunque va smuove le masse. Insomma, la curiosità è tanta e la domanda una: quali saranno le new entry al serale di Amici? Saranno in grado di stupirci?

