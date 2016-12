BAKE OFF ITALIA 2/ Anticipazioni puntata 24 dicembre 2016: concorrenti e prove, il panettone gastronomico. Chi sarà eliminato?

BAKE OFF ITALIA 2, PUNTATA 24 DICEMBRE 2016: EPISODIO 5, CONCORRENTI E PROVE - Si torna tra i bambini più dolci del piccolo schermo stasera, sabato 24 dicembre 2016, sul piccolo schermo del Nove: il canale manderà infatti in onda in replica gli episodi 5 e 6 di Bake Off Italia, il cooking talent dedicato al mondo della pasticceria guidato da Benedetta Parodi. Dopo le eliminazioni di Annamaria, Stefano e Mimma, sono ancora 11 gli aspiranti pasticceri in gara: Alice, Antonio, Alfredo, Maria Chiara, Stephanie, Giacomo, Claudio, Federico, Enrica, Erika e Roberta. Al centro della prima prova creativa della serata ci sarà la Sanit Honorè: ciascuno dovrà presentare una versione personalissima della ricetta, sperando di convincere i giudici Ernst Knam e Clelia D’Onofrio che il sapore e l’aspettano meritano una buona valutazione. La prova tecnica consisterà invece nel preparare un panettone gastronomico che presenti cinque strati e cinque farcire diverse: al termine della prova tecnica verrà infine decretato il primo eliminato della serata. A chi toccherà lasciare Bake Off Italia, e chi invece potrà a casa il tanto ambito Grembiule Blu?

BAKE OFF ITALIA 2, PUNTATA 24 DICEMBRE 2016: EPISODIO 6, CONCORRENTI E PROVE - Anche per il sesto appuntamento le sfide saranno ardue per gli aspiranti pasticceri di Bake Off Italia 2: la prova creativa richiederà infatti la preparazione di una Love Cake, ovvero una torta che ricordi la persona che si ama. Per la prova tecnica gli sfidanti dovranno invece dimostrare di saper gestire una delle ricette del maestro Knam, la torta Alessandra, creata appositamente in onore di sua moglie. Il peggiore, ancora, una volta sarà costretto a rinunciare ai suoi sogni di vittoria. Il settimo appuntamento riprenderà con 9 personalità in gara e accorcerà le strade per la semifinale e la finale.

