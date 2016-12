Anticipazioni Beautiful/ Puntate americane: Natale con il botto a Los Angeles, come andrà a finire questo 2016?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE AMERICANE E NEWS 2017 - Caroline Spencer è assente ormai da diversi mesi a Beautiful: la sua ultima apparizione negli Stati Uniti è avvenuta in occasione della festa di Hallowenn organizzata da Pam alla Forrester Creations. Da quel giorno, la nipote di Bill e Thomas sono spariti, giustificando la loro assenza come il trasferimento a New York dalle mamme di Caroline, che volevano trascorrere del tempo con Douglas. Se il ritorno di Thomas risulta confermato, come dichiarato dallo stesso attore nel suo profilo Instagram, non si può dire lo stesso dell'attrice Linsey Godfrey, che sembrerebbe non avere futuro nella soap americana. Il suo nome è recentemente sparito dai titoli di coda, né tanto meno ci sono anticipazioni (anche a lungo termine) sulla sua Caroline. Nei social network, dove l'attrice è sempre molto attiva, tutto tace: molti fans le chiedono notizie sulla sua partecipazione a Beautiful ma lei non dà alcuna risposta, lasciando per ora un punto interrogativo irrisolto. Caroline resterà a New York dalle sue mamme? Farà la fine di altri personaggi che, con l'arrivo di un bebé, vengono relegati ad un ruolo marginale?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE AMERICANE: STEFFY REALIZZA IL DESIDERIO DI LIAM - Dal giorno in cui Steffy ha accettato il ruolo di Amministratore Delegato, gli Steam hanno avuto più di qualche motivo di attrito, facendo preoccupare i fans di Beautiful. Eppure, la notte di Natale molte cose tra loro sono cambiate: la coppia ha deciso di isolarsi da tutti gli altri problemi della famiglia, restando da sola nella casa sulla scogliera. E i momenti romantici non sono mancati, con entrambi che hanno confermato come il loro amore non sia assolutamente messo in discussione. E in attesa di assistere alla sorpresa che Liam e Steffy faranno ad Eric il giorno di Natale, in compagnia di tutti gli altri familiari, sembra che molto presto arriveranno per loro nuovi argomenti di discussione: sarà Wyatt l'oggetto del contendere, con il suo comportamento fin troppo pressante verso la (quasi ex) moglie. Liam chiederà al fratello di stare lontano da Steffy, conoscendolo però è difficile credere che gli possa dare ascolto...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: GLI AUGURI DI BUON NATALE DEL CAST, VIDEO - Il Natale arriva puntualmente nelle puntate americane di Beautiful e i vari protagonisti della soap più amata al mondo si prepareranno a festeggiarlo in compagnia dei propri familiari. E in attesa di assistere alla stupenda sorpresa che Eric riceverà in un giorno tanto importante, nonostante la presenza di Quinn Fuller, i telespettatori di Beautiful potranno godere di un'altra piacevole notizia. Come ogni anno, infatti, il cast si è riunito per celebrare insieme il Natale in compagnia di Bradley Bell e di tutti coloro che lavorano in prima linea per rendere Beautiful un programma di così grande successo. Ecco il video nel quale attori e produzione al completo porgono i loro migliori auguri di buon Natale ai fans del programma a partire dai due veterani del gruppo: non si può notare infatti come al centro della scena ci siano gli unici due attori presenti fin dalla prima puntata andata in onda circa trent'anni fa ovvero John McCook (Eric Forrester) e Katherine Kelly Lang (Brooke Logan Forrester). Clicca qui per vedere il video originale.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: BILL CONTINUA A SPERARE Sorprendono le anticipazioni relative alle puntate americane di Beautiful che andranno in onda nell'ultima settimana del 2016. Da quanto riportano gli spoiler provenienti dagli States, infatti, non mancheranno le novità per quanto riguarda molti dei protagonisti della soap. Tra di essi vi segnaliamo i nuovi problemi che dovranno affrontare gli Steam a causa della decisione di Steffy di assumere il ruolo di Amministratore Delegato della Forrester Creations contro il volere di Liam. Vedere la fidanzata sempre più vicina a Wyatt, non farà affatto piacere a Liam che non rinuncerà a confrontarsi con il fratello chiedendogli di stare lontano da lei. Ma le importanti novità riguarderanno anche un altro Spencer, che negli ultimi tempi ha perso un po' del suo potere: il riferimento è ovviamente a Dollar Bill, sedotto e abbandonato da Brooke a pochi giorni dal suo matrimonio. Ma anche se il magnate verrà a sapere che la sua ex è fidanzata ufficialmente con Ridge, non demorderà continuando a credere che tra loro ci sia futuro. Gli spoiler segnalano infatti che lui continuerà a sperare, pensando che Ridge cadrà nuovamente in errore. E forse farà bene ad avere così poca fiducia nel sarto...

