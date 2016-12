BELEN RODRIGUEZ / News: scherzi di Natale e successo per la showgirl! (oggi, 24 dicembre 2016)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: VIDEO, SCHERZI DI NATALE PER LA SHOWGIRL - Belen Rodriguez è affezionatissima alla sua famiglia e in particolare ai suoi fratelli minori, Cecilia e Jeremias. Tante sono le foto e i post che la showgirl ha dedicato a loro e non mancano le manifestazioni d’affetto anche da parte di Cecilia e Jeremias nei confronti della sorella maggiore. Da quando Belen è famosa anche loro hanno gradualmente guadagnato popolarità e su Instagram sono oltre 181mila i followers del fratello della showgirl. Il cuore di Jeremias è impegnato e da qualche mese il ragazzo sta con Sara Battisti. Nelle scorse ore la ragazza ha festeggiato il compleanno e sulla pagina Instagram di Jeremias troviamo un video girato mente con amici si apprestavano a gustare una deliziosa torta di compleanno. Nel breve filmato vediamo il fratello di Belen avvicinarsi dolcemente alla fidanzata ma quando lei alza la testa per ricevere un bacio si trova la faccia piena di panna montata. Uno scherzo che ha divertito i presenti e che Jeremias usa per farle una tenera dedica d’amore: “Amarti a prescindere da ogni differenza, amarti lasciando da parte ogni ostacolo che si è presentato. (Alla fine l'unica cosa che importa è quello che ti dice il cuore. Tutto l'altro soloooooo soloooo cazzate)”. Clicca qui per vedere il video che ha collezionato oltre 10mila like in un paio d’ore.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: IL 2016 SARÀ RICORDATO PER L’ANNO DELLA SHOWGIRL - E' trascorso un anno esatto dalla fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e, l'ex coppia più invidiata della televisione italiana ha sicuramente lasciato il segno. Il gossip sulle loro vicende private è uno degli aspetti che più "tormenta" entrambi e, mentre Stefano mantiene un basso profilo e se ne tiene a debita distanza, Belen non evita alcun atteggiamento, anche al rischio di risultare contraddittoria, incoerente e indecisa. L’estate 2016 per esempio, è stata decisamente la sua stagione e, le notizie su potenziali flirt e ritorni di fiamma erano costantemente al centro delle copertine dei giornali che si occupano di gossip. Il 2016 è davvero agli sgoccioli ma Belen sembra ancora intenzionata a far parlare della sua vita, professionale e privata chissà per quanto tempo ancora. Quali soddisfazioni lavorative le regalerà il nuovo anno? Per quanto riguarda la vita amorosa, questo 2016 tra le fine dell’amore con De Martino e l’inizio della storia con Iannone, a livello emotivo l’ha messa duramente sotto stress. Ed infatti, i giornali di gossip sul suo conto avranno anche un 2017 ricco di emozionanti avventure… siete d’accordo?

