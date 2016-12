BLUES BROTHERS - IL MITO CONTINUA/ Su Rete 4 il film con Joe Morton e John Goodman

BLUES BROTHERS - IL MITO CONTINUA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST - Blues brothers - Il mito continua è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 24 dicembre 2016 alle ore 23.30. La vigilia di Natale di Rete 4 è all'insegna delle risate e della musica con Blues Brothers - Il mito continua, pellicola del 1998 diretta da John Landis. Il film conosciuto anche come Blues Brothers 2000 è il seguito del primo The Blues Brothers del 1980, considerato ancora oggi un grande classico delle commedie musicali americane. Nel cast figurano Joe Morton, John Goodman, J. Evan-Bonifant, Nia Peeples, Kathleen Freeman e Aretha Franklin. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BLUES BROTHERS - IL MITO CONTINUA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Sono passati diciotto anni dalle gesta dei fratelli Blues ed Elwood è uscito di prigione ma la sua orchestra non esiste più e Jake è morto. Elwood Blues è un uomo senza più radici e fatica a trovare uno scopo per tirare avanti, il suo passato non lo lascia e continua a vestirsi con completo e occhiali da sole. Il suo mentore Curtis è passato a miglior vita e l'orfanotrofio dove è cresciuto è stato abbattuto. L'uomo, dopo qualche porta sbattuta in faccia, ottiene un lavoro nello strip club del suo amico Will e decide di riportare in vita il suo gruppo musicale grazie al barista Mack McTeer, che si dimostra una buona voce solista. Will non vede di buon occhio la cosa anche perché sul locale gravita lo spettro della mafia russa e quanto Elwood si esibisce sul palco per dispetto il locale di Will subisce un attentato incendiario da parte di alcuni criminali. Come in passato Suor Mary ha bisogno del suo aiuto per una raccolta fondi ed Elwood inserisce nella band anche Caleb, figlio di Curtis e Muster un giovane orfano che vuole togliere dalla strada. Caleb, soprannominato dagli amici Cab, è il più ritroso a entrare nel gruppo, l'uomo è uno stimato e integerrimo agente di polizia e il suo primo contro con Elwood lo lascia quasi interdetto, dal momento che l'uomo ha un debito con lo stato di ben venti milioni di dollari per tutti i danni che la sua band ha fatto nel loro ultimo concerto. La nuova Blues Brothers Band si iscrive all'annuale battaglia delle band di New Orleans che mette in palio un cospicuo premio in denaro necessario per aiutare Suor Mary. La mafia russa però torna a mettere i bastoni tra le ruote al gruppo musicale e la gara si rivela più difficile del previsto. Tra numeri musicali e artisti internazionali, la polizia fa una retata e arresta i criminali, il gruppo, però ha vinto il concorso e può riscattare il premio. Subito dopo però sono costretti a fuggire inseguiti proprio dalle forze dell'ordine, lasciando il finale aperto.

© Riproduzione Riservata.