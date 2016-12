CARRIE FISHER È MORTA? / Infarto per la Principessa Leila: le testimonianze dei passeggeri dell'aereo (oggi, 24 dicembre 2016)

CARRIE FISHER, PRINCIPESSA LEILA: ATTACCO DI CUORE ALLA DIVA DI GUERRE STELLARI, LE TESTIMONIANZE DEI PASSEGGERI (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - Com'era prevedibile adesso stanno iniziando a uscire le testimonianze di chi era sull'aereo con Carrie Fisher, conosciuta al mondo come la principessa Leila di Guerre Stellari: la donna, che avrebbe avuto un infarto sull'aereo, si trova adesso in ospedale e, secondo quanto riporta il Los Angeles Times, il fratello ha detto che i medici sono riusciti a stabilizzarla. "Carrie Fisher era davvero in difficoltà sull'aereo", ha detto ai giornalisti una fonte che, come scrive sempre il Los Angeles Times, non era autorizzata a discutere dell'incidente. Sul volo insieme a Carrie Fisher era presente anche l'attrice Anna Akana che ha detto che la protagonista di Guerre Stellari non ha respirato per almeno dieci minuti. "Non so come elaborarlo ma Carrie Fisher ha smesso di respirare sul volo di ritorno a casa. Spero che stia bene", ha scritto su Twitter Anna Akana, prima di ringraziare i dottori e i passeggeri che sono intervenuti per rianimarla. "Mi sento strana persino a scriverlo su Twitter, avevo appena finito il suo libro ed ero eccitata di vedere lei e il suo cane Gary di persona, ha continuato l'attrice.

CARRIE FISHER, PRINCIPESSA LEILA: ATTACCO DI CUORE ALLA DIVA DI GUERRE STELLARI, GLI AUGURI DI PETER MAYHEW E MARK HAMILL (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - Sembra che abbia avuto un infarto Carrie Fisher, nota più come la Principessa Leila di Guerre Stellari. L'attrice adesso si dovrebbe trovare in terapia intensiva e le sue condizioni sarebbero particolarmente critiche, anche se non sono state rilasciate notizie ufficiali sul suo attuale stato di salute. Iniziano ad arrivare intanto i primi messaggi di una pronta guarigione dai suoi amici e compagni di set Peter Mayhew e Mark Hamill - rispettivamente Chewbacca e Luke Skywalker - che hanno espresso tutta la loro preoccupazione per Carrie Fisher. "Le nostre preghiere e i nostri pensieri vanno adesso alla nostra amica e principessa preferita di tutto il mondo", ha scritto Peter Mayhew su Twitter. "Come se il 2016 non potesse andare peggio... tutto il nostro amore va a Carrie Fisher", ha cinguettato Mark Hamill. La "principessa Leila" si è sentita male su un aereo e, secondo le testimonianze delle persone presenti a bordo, sembra che non abbia respirato per diversi minuti.

CARRIE FISHER, PRINCIPESSA LEILA: ATTACCO DI CUORE ALLA DIVA DI GUERRE STELLARI (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - L'attrice Carrie Fisher è stata colpita da un attacco di cuore mentre era in volo verso Los Angeles, questa è nota per l'interpretazione del ruolo della Principessa Leila nella saga di Guerre Stellari. Il portale TMZ sottolinea come l'attrice si sia sentita male in aereo quindici minuti prima dell'atterraggio e che il suo cuore sarebbe rimasto fermo diversi minuti. La donna all'atterraggio è stata subito trasportata in ospedale per essere seguita con grande attenzione, anche se le sue condizioni sembrano essere veramente critiche. Nelle prossime ore potrebbero arrivare delle novità importanti anche se in questi casi Hollywood ha già dimostrato quante voci false tendano ad emergere e soprattutto quanto sia sempre importante il parere dei parenti sempre pronti a proteggere la privacy dei loro cari.

CARRIE FISHER, PRINCIPESSA LEILA: ATTACCO DI CUORE ALLA DIVA DI GUERRE STELLARI: LA CARRIERA (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - L'attrice Carrie Fisher è stata colpita da un attacco di cuore mentre era in volo verso Los Angeles e versa ora in condizioni critiche. La donna è famosa per aver recitato il ruolo della Principessa Leila in Guerre Stellari, ma non ha fatto ovviamente solo quel ruolo nella sua carriera. Il suo debutto arriva due anni prima, nel 1975, quando recita nel successo di Hal Ashby Shampoo. Dopo averla osservata nei film di George Lucas e Irvin Kershner la rivediamo nel 1980 in The Blues Brothers di John Landis. L'abbiamo vista in tantissimi film, ma di sicuro uno dei suoi più grandi successi arriva nel 1989 quando recita in ''Harry ti presento Sally'' di Rob Reiner dove recita il ruolo della dolce e accattivante Marie. Negli ultimi anni era tornata a recitare nei panni di Leila in Star Wars: il risveglio della Forza. Potrebbe essere postuma l'uscita di Star Wars Episodio VIII che è prevista l'anno prossimo, tutti ovviamente però sperano che Carrie Fisher possa riprendersi da questo terribile avvenimento.

