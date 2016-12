CONCERTO ADELE/ Live in New York City: lo show al Radio City Music Hall in onda su Sky Uno (oggi, 24 dicembre 2016)

CONCERTO ADELE, LIVE IN NEW YORK CITY: LO SPETTACOLO DELLA CANTANTE AL RADIO CITY MUSIC HALL SU SKY UNO (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - Sarà una nottata davvero magica per i fans di Adele, e non solamente perché si tratta della vigilia di Natale e la magia delle feste è nell’aria ormai da qualche ora: oggi, sabato 24 dicembre 2016, andrà in scena su Sky Uno - a partire dalle 21.15 - Adele - Live in New York City, il concerto che la cantante ha tenuto al Radio City Music Hall di New York City. Una cantante di fama mondiale, classe 1988: Adele - all’anagrafe Adele Laurie Blue Adkins - ha già portato a casa 4 Grammy Awards e 2 Brit Awards, vendendo oltre 31 milioni di dischi in tutto il mondo. Si tratterà senza dubbio di uno spettacolo emozionante e speciale, anche perché si è tratto di uno dei primi appuntamenti newyorkesi per l’artista in cui il pubblico era composto quasi esclusivamente da fans, con pochissimi giornalisti al seguito. La voce della cantante permetterà ai fans di viaggiare lontani, di lasciarsi trasportare da emozioni diverse e dalle sfaccettature molteplici. Tutti pronti?

Adele sarà protagonista della prima serata di Sky Uno, con Adele - Live in New York City, lo show che ha tenuto sul palco del Radio City Music Hall della grande mela. Di recente, la cantante vincitrice di un Premio Oscar ha raccontato anche la sua maternità in esclusiva sulle pagine di Vanity Fair, ammettendo di aver dovuto affrontare la depressione post-partum: "Dopo che è nato mio figlio" (il piccolo Angelo, ndr) "ho avuto una depressione port partum molto pesante, mi sono spaventata… Non ne parlavo con nessuno. Ero molto restia a farlo. Il mio fidanzato mi diceva che dovevo parlare con altre donne nella stessa situazione…" ha spiegato ai microfoni del magazine, per poi aggiungere "Le amiche che non hanno figli si infastidivano, mentre con quelle che avevano figlia potevo stare lì anche a dire cose senza senso, e nessuna giudicava l'altra". La cantante, dopo la nascita di Angelo, ha ripreso in mano anche la sua carriera, e il suo singolo "Hello", seguito dall'album 25, è stato accolto con un boato di affetto straordinario. Chi non se la perderà live, stasera 24 dicembre 2016, su Sky Uno?

