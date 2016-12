Concerto di Natale / Ed.24, Canale 5: Federica Panicucci accoglierà i suoi ospiti, quale sarà il suo outfit? (oggi, 24 dicembre 2016)

CONCERTO DI NATALE, ANTICIPAZIONI 24 DICEMBRE 2016: LE EMOZIONI E L’OUTFIT DI FEDERICA PANICUCCI - Sarà Federica Panicucci a presentare il Concerto di Natale che vedremo in onda stasera, sabato 24 dicembre 2016, in prima serata su Canale 5. In un’intervista rilasciata al settimanale Telepiù, la conduttrice ha raccontato così l’emozione di presentare un evento così speciale: “Entrare nelle case degli italiani la vigilia di Natale è una grandissima emozione. Anche perché, nella mia Toscana, la festa vera, oltre al pranzo del 25, è proprio la sera del 24”. La presentatrice di Mattino 5 ha dato anche qualche anticipazione sull’outfit che la vedremo sfoggiare sul palco dell’Auditorium Conciliazione di Roma: “Sceglierò uno stile sobrio, classico, che rispecchi la solennità e la magia della Festa. Metterò sicuramente un abito lungo ed elegante”. ECCO COME DONARE E GLI OSPITI MUSICALI (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - Stasera, 24 dicembre 2016, la vigilia di Natale della rete ammiraglia di Casa Mediaset verrà festeggiata con il 24esimo Concerto di Natale condotto da Federica Panicucci. Tantissimi gli artisti che si avvicenderanno sul palcoscenico, eccoli a seguire: Tony Hadley, frontman degli Spandau Ballet, Roberto Vecchioni, Dolcenera, Anna Tatangelo, Anggun, Francesco Renga, Paolo Vallesi, Deborah Iurato, Sergio Sylvestre, trionfatore dell'ultimo Amici 15, Rebecca Ferguson, il flautista Andrea Griminelli e il tenore Piero Mazzocchetti. Inoltre, sempre per quanto riguarda la musica, il setto cori sarà rappresentato dalla formazione di Chicago Dexter Walker&Zion Movement Gospel Choir, dall' Art Voice Academy, da Tasha Rodrigues e il suo coro, e dal Coro di voci bianche dell'Accademia di Santa Cecilia diretto dal Maestro Ciro Visco. A dirigere l'Orchestra Sinfonica Universale Italiana sarà il Maestro Renato Serio assistito dal Maestro Stefano Zavattoni. Anche la 24esima edizione del Concerto di Natale 2016 è sostenuta dalla Fondazione Don Bosco nel Mondo per il progetto dal nome "Betlemme casa del pane casa di pace". A tal proposito, verranno anche raccolte donazioni tramite il numero di SMS 45521.

CONCERTO DI NATALE, ED.24, VIGILIA IN MUSICA SU CANALE 5: VEDERE L’EVENTO IN STREAMING, ECCO COME (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - Stasera, sabato 24 dicembre 2016, la vigilia di Natale regalerà gioia, musica ed emozioni con il consueto Concerto di Natale, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.10 circa. Quella di quest’anno sarà la 24esima fortunatissima edizione che verrà condotta da Federica Panicucci, la cordiale conduttrice di Mattino 5. Cosa vedremo nella suggestiva cornice dell'Auditorium Conciliazione di Roma? Per festeggiare la vigilia come si deve, il luogo sarà addobbato a festa e, al suo interno si esibiranno moltissimi artisti del panorama musicale italiano e internazionale. Volete scoprire chi sono? Naturalmente, come per tutti gli altri programmi di Casa Mediaset, l’evento potrà essere seguito in diretta collegandovi al portale ufficiale di Mediaset.it attraverso personal computer oppure tramite dispositivi mobili di ultimissima generazione per poter vedere l’evento anche in mobilità ovunque voi siate. L’emozionante concerto di Natale potrà essere visto anche in replica streaming, sempre dal portale ufficiale della rete e spostandosi nella sezione dedicata all’On Demand.

