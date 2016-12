CONCERTO DI NATALE / Teatro Della Scala Milano, diretta streaming: Christoph von Dohnányi, la sua vita nell'Opera (Rai 1, oggi 24 dicembre 2016)

CONCERTO DI NATALE, TEATRO DELLA SCALA DI MILANO: SU RAI 1 IL MAGICO EVENTO DEL 24 DICEMBRE, L'EMOZIONE DI CHRISTOPH VON DOHNANYI - Il Teatro della Scala a Milano sta eseguendo il suo classico concerto di Natale con l'esecuzione della fantastica Nona di Beethoven: un'opera antica ma sempre attuale, che viene sempre ascoltata con piacere dai telespettatori di tutto il mondo. L'esecuzione di Christoph von Dohnàyi poi, è davvero speciale per un motivo in particolare: l'uomo, che ormai ha 87 anni, vede in quest'opera un momento molto specifico della sua vita. Ossia quello vissuto da bambino nella Germania nazista, quando suo padre è stato prelevato dai gerarchi e arrestato: l'uomo aveva cercato di uccidere Adolf Hotler ma non vi riuscì. Ammalatosi in carcere, la madre trovò il modo di portargli dei medicinali (fece finta di essere un'infermiera) anche se non è riuscita a evitarne la morte. "Una scena simile a quella di Leonora che, sotto panni maschili, va a soccorrere Fidelio. Ogni volta che dirigo quell'opera non posso fare a meno di pensarci", ha confidato Christoph von Dohnányi in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

CONCERTO DI NATALE, TEATRO DELLA SCALA MILANO: SU RAI 1 IL MAGICO EVENTO DEL 24 DICEMBRE - Il Concerto di Natale de La Scala di Milano, questo nuovo anno sarà interamente dedicato a Beethoven, cosa vedrete in onda la mattina di Natale? Il tradizionale quanto emozionante evento proposto da Rai Cultura verrà mandato in onda a partire dalle 10.15 di oggi, sabato 24 dicembre 2016 sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Il Coro e l’Orchestra del glorioso teatro milanese saranno diretti dal tedesco Christoph von Dohnányi ed eseguiranno la Nona Sinfonia del compositore tedesco, con il famosissimo inno An die Freude (Alla gioia) di Friedrich Schiller, diventato simbolo dell’Europa. Sul palcoscenico inoltre, anche un esemplare quartetto di solisti, formato da Camilla Tilling, Michelle Breedt, Torsten Kerl e Michael Volle. L’allestimento del Coro invece, sarà affidato a Bruno Casoni, nominato nel 2002 Direttore del Coro del Teatro alla Scala. La storia di Christoph von Dohnányi invece, appare decisamente commovente e ricca di significato. Classe 1929, berlinese, è prematuramente investito dai tragici avvenimenti storici ed anche familiari: alla giovanissima età di 15 anni infatti, perde il padre Hans, oppositore del nazionalsocialismo, ucciso in galera insieme allo zio, Dietrich Bonhoeffer, fondatore della Chiesa confessante. Un’eredità la sua, che a carattere morale raccoglierà fin da giovanissimo seguendo le orme del nonno Erno, celebre musicista e amico intimo di Béla Bartók. La sua carriera di seguito sarà gloriosa ed immediata: ad appena 27 anni infatti, è il più giovane Generalmusikdirektor di Germania (a Lubecca) e nel 1968 succede a Georg Solti alla guida dell’Opera di Francoforte. Il periodo più produttivo, soprattutto dal punto di vista discografico, è il ventennio alla guida della Cleveland e della Philharmonia Orchestra, che ha convalidato von Dohnányi come portabandiera della melodia contemporanea tanto quanto dei capolavori del Classicismo e del Romanticismo, in perfetta estensione, continuità e divenire. La regia televisiva del Concerto di Milano de La Scala sarà curata da Daniela Vismara.

