DEBORAH IURATO/ La cantante siciliana si esibisce all’Auditorium di Roma (Concerto di Natale 2016 Canale 5, 24 dicembre 2016)

DEBORAH IURATO, LA CANTANTE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Sabato 24 dicembre, si rinnova l'appuntamento con il Concerto di Natale, trasmesso su Canale 5 e condotto da Federica Panicucci. Tra i tanti ospiti d'eccezione della serata ci sarà anche Deboah Iurato, vincitrice della tredicesima edizione del talent show di Maria De Filippi, Amici.

DEBORAH IURATO, LA CANTANTE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA: CURIOSITA' (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Recentemente ha partecipato come concorrente a Tale Quale Show ottenendo un ottimo risultato dalla critica e dal suo pubblico e vincendo la puntata finale del Torneo. In un'intervista rilasciata su Letteradonna, la Iurato ha ammesso di essersi divertita molto nel corso dell'avventura a Talee Quale show. La più grande emozione è stata quella di imitare il suo più grande idolo, ovvero Laura Pausini, che al termine delle sua esibizione le ha inviato un messaggio per complimentarsi della sua performance. Nell'utlimo periodo ha poi rilasciato una piccata dichiarazione rivolta al talent show che ha contribuito a lanciarla nel mondo dello spettacolo, lamentando un totale abbandono da parte del format che l'ha portata al successo. Così come avvenne mesi fa con Valerio Scanu, anche Deborah Iurato ha così espresso la sua grande e profonda amarezza per essere stata scartata in occasione dell'evento musicale estivo Coca Cola Summer Festival, prodotto dalla Fascino, società di produzione televisiva della stessa Maria De Filippia. Deborah Iurato ha così affidato il suo lungo sfogo ai suoi canali social, su cui ha postato una lunga lettera principalmente rivolta ai sui fan. Nel post ha poi aggiunto di aver concluso la collaborazione artistica con il musicista Mario Lavezzi. In un secondo momento il manager della cantante ha confermato quanto da lei affermato, aggiungendo che quando i ragazzi nati attraverso i talent vengono esclusi dal giro dei Festival musicali, il loro percorso artistico diventa estremamente complesso.

DEBORAH IURATO, LA CANTANTE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA: BIOGRAFIA(CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Debora Iurato è nata a Ragusa nel novembre del 1991, è una cantante ed ha vinto la tredicesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo album con cui ha venduto più di 50mila copie. Nell'estate dello stesso anno è stata ospite dei concerti di Fiorella Mannoia (che per lei ha scritta una canzone contenuta nel suo primo album) e di Alessandra Amoroso. Nel 2015 ha partecipato al Festival di San Remo nella categoria giovani assieme a Giovanni Caccamo con il brano Via da Qui, classificandosi terza.

