DOLCENERA/ La cantante si esibisce all’Auditorium di Roma (Concerto di Natale 2016 Canale 5, 24 dicembre 2016)

DOLCENERA, LA CANTANTE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Un appuntamento da non perdere, un palco che ospiterà artisti di fama internazionale. Il concerto di Natale, classico appuntamento della vigilia, andrà in onda su Canale 5 con tantissimi artisti internazionali e nazionali. Ad esibirsi ci sarà anche Dolcenera, nome d'arte di Emanuela Trane. La cantante pugliese si esibirà insieme a tanti altri colleghi in uno scenario davvero unico e suggestivo, che rappresenta sicuramente un ambito traguardo per ogni artista. Non è la prima volta che la cantante salentina sale sul palco di un concerto di Natale: già nel 2009 si esibì, ma non su questo palco. In quell'occasione l'evento si svolse a Catania e venne trasmesso sulle reti Rai. Questo è stato un anno particolare per l'artista, che dopo l'esperienza a The Voice f Italy si è ritirata per portare avanti dei progetti personali. Da aprile infatti non ha più rilasciato interviste: qualche apparizione televisiva, dove ha raccontato la sua Lecce e l'amore per la Puglia. In un viaggio itinerante ha spiegato appunto le bellezze di una terra dal sapore esotico.

DOLCENERA, LA CANTANTE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA: CURIOSITA' (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Questo suo silenzio non è del tutto inusuale. In una passata intervista aveva rivelato di essere alquanto fuori fase per via del ritmo frenetico. Infatti il nuovo album è uscito in corrispondenza con i live di The Voice of Italy, di cui lei era uno di quattro giudici. Prima di portare al successo Alice Paba nel talent, aveva spiegato quale fosse la sua missione e quale fosse la sua reale visione sui talent. La cantante pugliese aveva infatti specificato che il suo obiettivo era quello di formare artisti completi e in grado di cavarsela anche al di fuori del palco del talent, affrontando al meglio la scena musicale. La stessa Dolcenera ha spiegato come fosse legata ai suoi ragazzi, a cui aveva anche dato parola di portare avanti delle collaborazioni, proprio per aiutarli a districarsi nel mondo legato alla musica. Tra le sue parole c'è anche un velo di malinconia e poca fiducia nei talent: secondo la cantante il meccanismo stressante una volta terminato il tutto porta ad un processo alquanto instabile per l'artista, che deve poi esibirsi nel giro di pochissimo tempo. Un fattore non trascurabile anche per far uscire al meglio il talento e quello che un vero cantante ha dentro di sé.

DOLCENERA, LA CANTANTE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA: LA CARRIERA (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Dolcenera muove i suoi primi passi nella musica nel 2002, ma la sua vera consacrazione avviene sul palco più importante, ovvero quello del Festival della canzone italiana di Sanremo. Nel 2003 si aggiudica le nuove proposte con Siamo tutti là fuori. Nel 2006 ritorna sul palco, che la porterà anche ad esibirsi all'estero, specialmente in Germania. Nel 2009 viene eliminata ancora dalla vittoria finale a Sanremo, ma la critica apprezza e il suo brano riscuote un numeroso successo. Nel 2010 esce il suo nuovo lavoro in studio, che la porta ad esibirsi nel Evoluzione della specie Tour. La sua carriera prosegue fino appunto ad arrivare al nuovo album e alla sua partecipazione a The Voice of Italy. Sono tante le influenze musicali che hanno caratterizzato la carriera di questa poliedrica artista: dal pop rock al power rock, che hanno esaltato sicuramente la sua vocalità. Una voce particolare difficilmente paragonabile ad artiste del passato; inoltre ha sempre intrapreso iniziative sociali e politiche, schierandosi attivamente in molti progetti.

