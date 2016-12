EXCALIBUR/ Su Rete 4 il film con Liam Neeson e Helen Mirren. Le curiosità e il cast della pellicola

EXCALIBUR, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST - Excalibur è il film che andrà in onda su Rete 4 oggi, sabato 24 dicembre 2016. Una pellicola dal genere epico, fantastico e avventura che è stata affidata alla regia di John Boorman con il soggetto che è stato tratto dal romanzo di Thomas Malory con la sceneggiatura che è stata realizzata da Rospo Pallenger e John Boorman che si è occupato anche della produzione con Michael Dryhurst. La casa di produzione che ha aderito a questo progetto è la Orion Pictures Coproporation ed il montaggio è stato effettuato da TrexiLe musiche della colonna sonora sono state composte da Trevor Jones e la scenografia è stata ideata da Anthony Pratt, Tim HutcHutchismi. La pellicola è stata prodotta in USA e in Regno Unito nel 1981 con la durata pari a 140 minuti. In Excalibur recitano molti grandi attori hollywoodiani non ancora diventati famosi, come un giovane Liam Neeson o Patrick Stewart, che diventerà poi noto nei panni di Jean Luc Picard, capitano dell'Enterprise nella serie tv e nei film di Star Trek - The next generation. Il film è stato presentato in concorso al 34° Festival di Cannes, dove ha vinto il premio alla regia per il suo contributo artistico.

EXCALIBUR, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Excalibur è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 24 dicembre 2016 alle ore 16.00. Una pellicola fantastica del 1981 che è stata diretta da John Boorman (Un tranquillo week end di paura, Zardoz) ed interpretata da Liam Neeson (Schindler's List, Mission, Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma), Helen Mirren (The queen, Woman in gold, Il diritto di uccidere), Nicol Williamson (Schiavo d'amore, Nel fantastico mondo di Oz) e Nigel Terry (Il leone d'inverno, Caravaggio). Il film è stato interamente girato nelle foreste irlandesi. Il film prende ovviamente ispirazione dalla lunghissima tradizione di racconti relativi a Re Artù e ai suoi cavalieri. Questo corpus di leggende, solitamente chiamato Materia di Britannia o Ciclo Bretone, è stato elaborato attraverso i secoli da autori spesso ignoti, partendo dal basso medioevo, probabilmente attorno al XII secolo. Tutt'oggi il ciclo continua ad essere arricchito di nuovi racconti e romanzi, perchè il fascino di Re Artù e la sua spada Excalibur, Ginevra, Merlino e Morgana sembra essere sempre attuale. Fra gli autori contemporanei che hanno traghettato il Ciclo Bretone nel XX secolo vi sono, ad esempio, Marion Zimmer Bradley, Jack Whyte e John Steinbeck. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

EXCALIBUR, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 24 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Artù (Nigel Terry) è un giovane principe cresciuto, dopo essere rimasto orfano, da un uomo comune, ed ignora il suo vero retaggio. Quasi per caso si trova ad estrarre la magica spada nella roccia, Excalibur, che solo un re può maneggiare. Compare allora Merlino (Nicol Williamson), che prende in custodia il giovane per educarlo come futuro re. Alcuni nobili sono disposti a seguirlo, ma altri si ribellano. Il regno viene riappacificato e Artù è incoronato re, ma Morgana (Helen Mirren), sua sorellastra e maga nemica di Merlino, riesce ad imprigionare il mago in una colonna di ghiaccio e trama per prendere il potere. Con l'inganno Morgana riesce a concepire un figlio da Artù, Mordred, che sia legittimo erede al trono. Nel frattempo uno dei cavalieri di Artù, Lancillotto, il preferito di Artù, si innamora della regina Ginevra. Mentre il tradimento si fa strada nella reggia di Camelot, Morgana si prepara a sferrare un colpo letale a re Artù per insediare Mordred sul trono.

