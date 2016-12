FRANCESCO RENGA/ Il cantante si esibisce all’Auditorium di Roma (Concerto di Natale 2016 Canale 5, 24 dicembre 2016)

FRANCESCO RENGA, IL CANATANTE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Sabato 24 dicembre 2016, in occasione della Vigilia di Natale, andrà in onda il consueto appuntamento con il Concerto di Natale, approdato ormai alla sua ventiquattresima edizione. L'evento, presentato da Federica Panicucci, è stato registrato il 10 dicembre nell'Auditorium Conciliazione di Roma. Tra i tanti ospiti della serata oltre a personaggi come Anna Tatangelo, Dolcenera e Tony Adley ci sarà lo straordinario cantautore Francesco Renga.

FRANCESCO RENGA, IL CANTANTE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA: CURIOSITA' (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Attualmente, il quarto singolo estratto dal suo ultimo album, Scriverò il tuo nome, pubblicato lo scorso aprile e premiato con un disco d'oro dopo sole 6 settimane, è in rotazione nelle programmazioni delle maggiori emittenti radiofoniche italiane. Il singolo s'intitola Migliore ed è stato scritto da Renga in collaborazione con Fortunato Zampaglione. Il brano, secondo quanto ammesso dallo stesso Francesco Renga in una recente intervista rilasciata su faremusic, descrive il cambiamento che ogni individuo esplora durante il percorso di ricerca del vero amore. La ricerca stessa modifica il modo di vedere la realtà ed il mondo che ci circonda. Tutti i brani contenuti nell'ultimo album di Francesco Renga hanno un minimo comune filo conduttore: l'Amore. E l'amore Migliore è quello che contribuisce a cambiarci in meglio. Il video del singolo è stato affidato alla regia di Gaetano Morbioli.

FRANCESCO RENGA, IL CANTANTE CANTA SUL PALCO DELL’AUDITORIUM DI ROMA: LA CARRIERA (CONCERTO DI NATALE 2016 CANALE 5, 24 DICEMBRE 2016) - Francesco Renga è nato ad Udine nel giugno del 68. Inizia a muovere i suoi primi passi già a 15 anni quando fonda assieme ad alcuni amici il gruppo Modus Vivendi con i quali partecipa ad un concorso per band nella provincia di Brescia. In quell'occasione conoscerà il suo futuro gruppo, i Timoria. L'anno successivo quest'ultimi,con Renga come frontman, parteciperanno nuovamente al concorso canoro vincendolo. Renga contribuirà al successo dei Timoria per ben 13 anni, partecipando a San Remo giovani del 1991 e pubblicando album di grande spessore artistico come Viaggio senza Vento. Nel 98 Renga abbandona definitivamente i Timoria a causa di alcuni contrasti con Omar Pedrini, chitarrista del gruppo. In quell'anno prende il via la sua carriera solista. Per quanto riguarda la sua vita privata, Francesca Renga ha avuto una lunga relazione con Ambra Angiolini, da cui ha avuto tre figli. La storia è terminata nel 2015.

