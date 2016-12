Fabrizio Corona / Vigilia di Natale in cella, la tristezza lo assalirà? (oggi, 24 dicembre 2016)

FABRIZIO CORONA, NEWS: VIGILIA DI NATALE IN CELLA (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - Fabrizio Corona non è riuscito a uscire dal carcere: l'ex re dei paparazzi è stato infatti rinviato a giudizio e il giudice non ha permesso all'uomo di uscire di prigione. Secondo gli inquirenti Fabrizio Corona avrebbe un'incredibile propensione criminale a delinquere e per questo non può lasciare San Vittore, che sarà la sua casa ovviamente anche nel periodo di Natale. Fabrizio Corona passerà quindi la tradizionale cena del 24 dicembre non con la sua famiglia e la sua fidanzata bensì con gli altri detenuti: nonostante l'iniziativa però, il fotografo riuscirà a non farsi assalire dalla tristezza? Sembra impossibile dato che le feste, soprattutto quelle natalizie, generalmente portano con sé ricordi che a volte le persone non vorrebbero rivangare: come succede anche a Belen Rodriguez, che ha confidato a Chi di non voler pensare al suo ex fidanzato, altrimenti l'assale la malinconia. Capiterà anche a Fabrizio Corona? Visto che è lì dentro probabilmente sì.

FABRIZIO CORONA, NEWS: VIGILIA DI NATALE IN CELLA: STA MALEDICENDO I SUOI ATTI PASSATI? (OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - Fabrizio Corona adesso avrà molto tempo per riflettere, soprattutto ora che il Natale è arrivato e che non potrà passare le festività con la sua famiglia. Stare dietro le sbarre è anche una condanna a rimanere soli con se stessi, ed è probabile che Fabrizio Corona la sera, nel suo letto, si trovi a ripercorrere con la mente le sue tappe della sua vita passata. Che stia maledicendo i suoi vecchi comportamenti che l'hanno portato di nuovo a San Vittore? Vista l'attuale situazione forse un pensiero l'ha rivolto a quanto accaduto in passato, nonostante tutti conoscano il fotografo come un uomo arrogante e pieno di sé. Fabrizio Corona dovrà passare il Natale il carcere, lontano dagli affetti come qualsiasi altro detenuto: e chissà se penserà a ciò che ha fatto in passato o se, ancora meglio, troverà la spinta per cambiare ed essere un uomo migliore una volta uscito dal carcere di San Vittore.

