Gianna Nannini / Hitstory Tour, un successo annunciato dopo anni di carriera!

GIANNA NANNINI, HISTORY TOUR, IL CONCERTO DELLA ROCKER SENESE NON DELUDE: UN SUCCESSO ANNUNCIATO - Se c'è qualcuno capace di calcare le scene ancora oggi come trent'anni fa quella è sicuramente Gianna Nannini. La rocker, che ha 60 anni ma l'energia di una ragazzina, si muove sul palco come se non sentisse il peso dell'età e con un'energia che ogni volta mette i brividi. Mai scontata, mai banale, mai una delusione: quello di Gianna Nannini, con l'Hitstory tour è stato un successo annunciato, seguito dai suoi fan storici e nuovi. Una cantante capace di rinnovarsi in ogni contesto e di continuare a crescere professionalmente, senza la scusa dell'età o della carriera avviata. Per questo sono ancora migliaia le persone che vanno ai suoi concerti e che ballano e cantano con lei come dei forsennati: Gianna Nannini ha la capacità di trasmettere ai fan la sua stessa energia e di diventare un tutt'uno con loro, fondendo musica, corpo e note in un mix vincente che è, e sarà sempre, la chiave del suo successo.

GIANNA NANNINI, HISTORY TOUR, IL CONCERTO DELLA ROCKER SENESE NON DELUDE: ENTUSIASMO ALLE STELLE TRA I FANS – Il concerto di Gianna Nannini è stato vissuto molto intensamente anche sui social network, con la pagina facebook ufficiale della cantante che ha accompagnato ogni canzone della serata con una sorta di live blogging. Un esperimento che è piaciuto tantissimo ai fan della rocker senese, che in questo modo hanno potuto esprimere durante l'Hitstory tutte le loro sensazioni. L'emozione fa da padrona al concerto, con una vera e propria ondata di commenti particolarmente sentiti da parte degli utenti. Franca, una delle fan più attive sulla pagina della Nannina, l'ha ringraziata con un commento ricco di complimento: "Da quando sei mamma la carica di emozioni che trasmetti si è centuplicata. Sei stata e sei grande anche nell'orgoglio dimostrato presentando i componenti della tua band, tutti eccezionali". La band effettivamente ha svolto un grande lavoro sul palco, esaltanto la voce di Gianna con un gioco strumentale non da poco. Il pubblico ha apprezzato molto e spera di poter riabbracciare presto la Nannini e la sua musica.

GIANNA NANNINI, HISTORY TOUR, IL CONCERTO DELLA ROCKER SENESE NON DELUDE: ENTUSIASMO ALLE STELLE TRA I FANS – Gianni Nannini è un concentrato puro di energia e il concerto trasmesso ieri sera su Italia 1 ha scatenato l’entusiasmo dei fans che hanno eletto, ancora una volta, la cantante l’unica, vera rocker italiana presente sulla scena musicale. Grintosa, energica e con la sua inconfondibile voce, Gianni Nannini ha dato vita ad uno show senza precedenti durante il quale i fans hanno potuto rivivere le grandi emozioni del passato. Tanti i brani di successo cantati dall’artista come Meravigliosa creatura, America, I Maschi, Amandoti, Sei nell’anima e tanti altri. E su Twitter, i commenti degli utenti non potevano che essere tutti positivi. “Sto perdendo la voce”, “Che talento”, “Io comunque sono orgoglioso di essere di Siena come Gianna”, “Mamma che energia!!!! Non riesco a stare fermo”, “E niente, è lei la signora”, “Che meraviglia il concerto di Gianna Nannini a # Milano su #Italia1! Come sempre la regina del rock italiano”, “Ragazzi, la Nannini è davvero rock”, scrivono i fans. Ancora una volta, dunque, Gianna Nannini ha confermato di non avere rivali e di sapere trascinare le persone di ogni età con la sua musica e la sua energia. Cliccate qui per leggere tutto.

GIANNA NANNINI HITSTORY TOUR, IL CONCERTO DELLA ROCKER SENESE E' UN CONCENTRATO DI ENERGIA PURA - Su Italia 1 è andato in onda l'ultimo concerto del tour 2016 di Gianna Nannini, Hitstory. Un evento che la rocker senese ha tenuto all’Open Air Theatre di Milano, nella vecchia zona dedicata all'Expo. La serata, impreziosita da un gruppo ritmico di primissimo livello, ha regalato grandi gioie ai fan dell'artista toscana. Con questo concerto Gianna ha voluto ripercorrere gran parte della sua carriera, proponendo i suoi più grandi successi: da America a Ragazzo dell'Europa, passando per Meravigliosa Creatura, Sei Nell'Anima, Avventuriera, Fotoromanza fino alla doppia chiusura con L'Immensità e Un'Estate Italiana, celebre pezzo del 1987 cantato all'epoca con Bennato. Il ritmo della serata è stato incalzante, con una Gianna Nannini letteralmente scatenata come il suo pubblico: incontenibile e pazzo di lei. Hitstory è stato un vero e proprio concentrato di emozioni, come si evince dalla dedica finale della Nannini ai milanesi: "Grazie Milano! Questa è la mia città, quando ho dovuto scegliere ho sempre scelto Milano".

